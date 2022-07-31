«В интересах проведения объективного расследования»: Россия официально пригласила экспертов ООН и МККК в Еленовку

Эксперты ООН и Международного комитета Красного креста официально приглашены в Еленовку для расследования ракетного удара по СИЗО, в котором содержались украинские военнопленные, сообщили в Минобороны РФ. По последним данным, в результате обстрела со стороны ВСУ погибли 50 украинцев, ещё 73 человека получили ранения. В ведомстве указывали, что всю ответственность за произошедшее несёт «Владимир Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон». В свою очередь, первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что в Москве ожидают реакции со стороны генсека ООН Антониу Гутерреша.

Россия официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного креста в Еленовку для объективного расследования ракетного удара по СИЗО, в котором содержались украинские военнопленные, сообщили в Минобороны РФ.

В то же время первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва передала генсеку ООН Антониу Гутеррешу информацию о том, что ответственность за удар по СИЗО в Еленовке несёт Украина.

«Осудили попытки киевского режима свалить вину за это преступление на Россию (этим, в частности, пытался заниматься украинский постпред на заседании СБ 29 июля). Призвали ООН безотлагательно дать объективную оценку произошедшему. Сообщили также, что Следственный комитет России начал расследование обстрела с подключением международных экспертов с тем, чтобы выявить исполнителей этого преступления и привлечь их к ответственности», — написал он в своём Telegram-канале.

Как ранее указывали в ведомстве, в ночь на 29 июля ВСУ из поставленных США HIMARS обстреляли СИЗО в Еленовке, где содержались украинские пленные, в том числе боевики нацбатальона «Азов». По последним данным, в результате обстрела погибли 50 украинцев, ещё 73 человека получили ранения.

«Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несут лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон», — подчёркивал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Обстрел ВСУ Донецка

В ночь на 31 июля украинские военные обстреляли центр Донецка из установки РСЗО «Град» снарядами с запрещёнными противопехотными минами ПМФ-1 «Лепесток» нажимного действия, сообщает корреспондент RT. Отмечается, что в одном снаряде может находиться до 300 таких мин.

На протяжении ночи подразделения сапёров проводили разминирование центральных улиц города — проспекта Мира, бульвара Пушкина, Университетского проспекта, улицы Богдана Хмельницкого.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин призвал горожан быть внимательными при передвижении по улицам: «В траве и на земле эти мины практически незаметны. Будьте предельно осторожны».

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Сводка представительства ДНР в СЦКК

За прошедшие 24 часа один мирный житель погиб в результате обстрелов со стороны украинских военных, ещё восемь человек получили ранения, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Украинские вооружённые формирования за минувшие сутки 95 раз обстреляли территорию ДНР, в общей сложности применив 513 единиц различных боеприпасов.

«Повреждено 50 домостроений в Куйбышевском, Кировском, Петровском и Киевском районах Донецка, Горловке и Макеевке, а также семь объектов гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.

В Херсоне выступили за расширение географии СВО

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов выступил за расширение географии российской специальной военной операции на Украине. По его мнению, необходимо освободить Николаевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую области, а также полностью очистить от сторонников киевского режима Запорожскую область.

«В большой перспективе я не сомневаюсь, что в Киеве состоится военный трибунал, на котором будут судить военных преступников Зеленского, Турчинова, Порошенко, которых выдадут их же западные партнёры», — цитирует его РИА Новости.

На осень в Херсонской области запланирован референдум о присоединении к РФ, точная дата которого ещё не определена. При этом местные представители общественности уже приняли политическую декларацию о будущем развитии региона под названием «Русский Херсон». В документе, в частности, указывается, что Херсонская область является исторической частью России, а русский язык, наряду с украинским, станет государственным языком региона.