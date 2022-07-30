«Ответственность за кровавую бойню несёт лично Зеленский»: МО РФ опубликовало список жертв удара ВСУ по Еленовке

Минобороны России опубликовало списки погибших и пострадавших при ракетном ударе ВСУ, который был осуществлён из американской системы залпового огня HIMARS по украинским военнопленным, содержавшимся в СИЗО в Еленовке. Как заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, всю ответственность за эту кровавую бойню несут режим Владимира Зеленского и поддерживающий его Вашингтон. По последним данным, в результате обстрела погибли 50 украинцев, ещё 73 получили ранения.

Министерство обороны России опубликовало на своих официальных информационных ресурсах пофамильные списки погибших и раненых в результате ракетного удара киевского режима по украинским военнопленным, содержавшимся в СИЗО в Еленовке.

«Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несут лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что ракетным ударом из американской системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в районе Еленовки «киевским режимом убиты и покалечены большая часть находившихся там 193 военнопленных украинцев».

По данным на утро 30 июля, погибли 50 граждан Украины, останки 48 из них были обнаружены и извлечены из-под завалов помещений СИЗО, ещё двое скончались от тяжёлых ранений при транспортировке в медицинское учреждение.

«Доставлены в медицинские учреждения с тяжёлыми ранениями 73 военнопленных украинца. Всем им оказана необходимая медицинская помощь», — добавил Конашенков.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ответственность за удар по следственному изолятору в Еленовке Донецкой Народной Республики несут США и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, цель атаки — не допустить, чтобы боевики нацбатальона «Азов» стали признаваться в своих зверствах, что привело бы к требованиям привлечь к уголовной ответственности руководителей ряда стран НАТО.

«Вашингтон и Киев убирают свидетелей своих преступлений против человечества, чтобы граждане европейских государств и США не отвернулись от них, а поставки оружия и боеприпасов продолжались», — написал он в Telegram-канале.

Накануне глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин также обращал внимание, что удар по СИЗО в Еленовке произошёл после того, как азовцы стали давать показания.

«Очевидно, что это умышленный обстрел и желание уничтожить тех представителей, в частности, «Азова», которые начали давать показания», — говорил он в эфире Первого канала.

В свою очередь, первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов отмечал, что ВСУ прицельно били по баракам, в которых находились украинские военнопленные.

«С одной стороны, цирковое украинское руководство мстит своим воякам за сдачу в плен и откровенные рассказы на камеру, что расстраивает и портит репутацию Вовочки, а с другой — Зеленский и его боевые шестёрки в генеральских погонах продемонстрировали своё реальное отношение к своим же солдатам и офицерам — они просто тупое мясо», — написал он в своём Telegram-канале.

В Минобороны РФ, комментируя ракетный удар ВСУ, подчеркнули, что эта провокация «совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен».

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Заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак выразил обеспокоенность в связи с произошедшим обстрелом.

«Мы в качестве общего правила обеспокоены ненадлежащим отношением к военнопленным», — цитирует его ТАСС.

В Пентагоне допустили, что ВСУ нанесли удар по колонии в Еленовке, но сделали это «непреднамеренно».

«Если удар нанесли украинские силы, с уверенностью могу вам сказать: прежде всего он был непреднамеренным», — заявил высокопоставленный представитель американского военного ведомства в ходе брифинга.

При этом в Белом доме предпочли отказаться от развёрнутых комментариев на этот счёт. По словам пресс-секретаря президента США Карин Жан-Пьер, в Вашингтоне видели материалы об обстреле, но комментировать произошедшее пока не будут.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, в свою очередь, заявил, что американские власти «не располагают достаточной информацией, чтобы взвешенно обсуждать эти сообщения».