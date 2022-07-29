Пушилин объяснил обстрел Еленовки тем, что пленные боевики начали давать показания
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«Очевидно, что это умышленный обстрел и желание уничтожить тех представителей, в частности, «Азова», которые начали давать показания», — цитирует его ТАСС.
Ранее в Минобороны России заявили, что в результате удара ВСУ по СИЗО в районе Еленовки погибли 40 и ранены 75 военнопленных украинцев, также пострадали восемь сотрудников изолятора.
Как отметил первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов, ВСУ прицельно били по баракам в Еленовке, где содержатся пленные украинские силовики.