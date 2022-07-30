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В МО России заявили, что тела 48 погибших при ударе по Еленовке извлечены из-под завалов

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Тела 48 украинских военнопленных, которые погибли при ударе ВСУ из РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР, извлечены из-под завалов. Как заявили в Минобороны России, число жертв составляет 50 человек.
В МО России заявили, что тела 48 погибших при ударе по Еленовке извлечены из-под завалов
  • © AP Photo

«Останки 48 военнопленных украинцев были обнаружены и извлечены из-под завалов помещений изолятора. Ещё двое украинских военнопленных от тяжёлых ранений скончались в дороге при транспортировке в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ещё 73 украинских военнопленных доставлены в медицинские учреждения с тяжёлыми ранениями.

По информации Минобороны России, ВСУ обстреляли изолятор в Еленовке с находящимися там пленными украинскими военными и боевиками с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после удара ВСУ.

По информации РИА Новости, обломки боеприпаса РСЗО HIMARS обнаружены на месте обстрела СИЗО в Еленовке.

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