МО России заявило о публикации списков погибших при ударе ВСУ по Еленовке

Министерство обороны России опубликовало списки погибших и пострадавших при ударе ВСУ по украинским военнопленным в Еленовке, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Пофамильные списки погибших и раненых в результате ракетного удара киевского режима по украинским военнопленным опубликованы на официальных информационных ресурсах Минобороны России», — заявил Конашенков.

Ссылка на список размещена в Telegram-канале оборонного ведомства.

По информации Минобороны России, ВСУ обстреляли изолятор в Еленовке с находящимися там пленными украинскими военными и боевиками с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после удара ВСУ.

По информации РИА Новости, обломки боеприпаса РСЗО HIMARS обнаружены на месте обстрела СИЗО в Еленовке.