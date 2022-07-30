МО России заявило о публикации списков погибших при ударе ВСУ по Еленовке
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«Пофамильные списки погибших и раненых в результате ракетного удара киевского режима по украинским военнопленным опубликованы на официальных информационных ресурсах Минобороны России», — заявил Конашенков.
Ссылка на список размещена в Telegram-канале оборонного ведомства.
По информации Минобороны России, ВСУ обстреляли изолятор в Еленовке с находящимися там пленными украинскими военными и боевиками с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после удара ВСУ.
По информации РИА Новости, обломки боеприпаса РСЗО HIMARS обнаружены на месте обстрела СИЗО в Еленовке.