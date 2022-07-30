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Володин заявил, что Зеленский и США ликвидировали в Еленовке свидетелей своих преступлений

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Спикер Госдумы России Вячеслав Володин выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский и Соединённые Штаты ликвидировали в СИЗО в Еленовке боевиков «Азова», которые могли рассказать об их преступлениях против человечества.
Володин заявил, что Зеленский и США ликвидировали в Еленовке свидетелей своих преступлений
  • РИА Новости

«За ракетным ударом по СИЗО в Еленовке стоят президент Зеленский и Вашингтон. Сделано это с одной целью: не допустить нового Нюрнбергского процесса, где пленные нацисты-азовцы стали бы давать показания», — написал он в Telegram.

Володин добавил, что власти Украины и США убирают свидетелей своих преступлений против человечества, чтобы страны Запада не прекращали поставок вооружения на Украину.

По информации Минобороны России, ВСУ обстреляли изолятор в Еленовке с находящимися там пленными украинскими военными и боевиками с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

По последним данным, число погибших при ударе возросло до 53.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после удара ВСУ.

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