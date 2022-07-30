Володин заявил, что Зеленский и США ликвидировали в Еленовке свидетелей своих преступлений
- РИА Новости
«За ракетным ударом по СИЗО в Еленовке стоят президент Зеленский и Вашингтон. Сделано это с одной целью: не допустить нового Нюрнбергского процесса, где пленные нацисты-азовцы стали бы давать показания», — написал он в Telegram.
Володин добавил, что власти Украины и США убирают свидетелей своих преступлений против человечества, чтобы страны Запада не прекращали поставок вооружения на Украину.
По информации Минобороны России, ВСУ обстреляли изолятор в Еленовке с находящимися там пленными украинскими военными и боевиками с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
По последним данным, число погибших при ударе возросло до 53.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после удара ВСУ.