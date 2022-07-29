В Пентагоне считают, что ВСУ «не хотели» наносить удар по СИЗО в Еленовке
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С таким комментарием выступил высокопоставленный представитель Пентагона.
«Если это был удар с украинской стороны, я вас уверяю, они не хотели этого делать», — приводит его слова РИА Новости.
По информации Минобороны России, ВСУ обстреляли изолятор в Еленовке с находящимися там пленёнными украинскими военными и боевиками с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
По последним данным, число погибших при ударе возросло до 53.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после удара ВСУ.