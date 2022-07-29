В Пентагоне считают, что ВСУ «не хотели» наносить удар по СИЗО в Еленовке

В Пентагоне уверены, что украинские военные «не хотели» наносить удар по СИЗО в Еленовке (ДНР), в котором содержались пленные бойцы ВСУ и боевики «Азова».

С таким комментарием выступил высокопоставленный представитель Пентагона.

«Если это был удар с украинской стороны, я вас уверяю, они не хотели этого делать», — приводит его слова РИА Новости.

По информации Минобороны России, ВСУ обстреляли изолятор в Еленовке с находящимися там пленёнными украинскими военными и боевиками с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

По последним данным, число погибших при ударе возросло до 53.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после удара ВСУ.