МО России: ответственность за удар по СИЗО в Еленовке несут Зеленский и США
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«Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несёт лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон», — сказал Конашенков.
По информации Минобороны России, ВСУ обстреляли изолятор в Еленовке с находящимися там пленными украинскими военными и боевиками с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после удара ВСУ.
По информации РИА Новости, обломки боеприпаса РСЗО HIMARS обнаружены на месте обстрела СИЗО в Еленовке.