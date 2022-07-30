МО России: ответственность за удар по СИЗО в Еленовке несут Зеленский и США

Ответственность за удар по украинским военнопленным в Еленовке несут президент Украины Владимир Зеленский и поддерживающие его США, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несёт лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон», — сказал Конашенков.

По информации Минобороны России, ВСУ обстреляли изолятор в Еленовке с находящимися там пленными украинскими военными и боевиками с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после удара ВСУ.

По информации РИА Новости, обломки боеприпаса РСЗО HIMARS обнаружены на месте обстрела СИЗО в Еленовке.