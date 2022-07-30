«Вашингтон и Киев убирают свидетелей своих преступлений»: в Госдуме назвали причину удара ВСУ по колонии в Еленовке

Ответственность за ракетный удар ВСУ по СИЗО в Еленовке, в котором содержались украинские военнопленные, включая боевиков «Азова», несут Владимир Зеленский и Вашингтон. Такого мнения придерживается спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что власти Украины и США «убирают свидетелей своих преступлений против человечества». По его словам, цель атаки — не допустить трибунала над азовцами, чьи показания привели бы к требованиям привлечь к суду руководителей стран — членов НАТО. При этом в Пентагоне допустили, что ВСУ нанесли удар по колонии в Еленовке, но сделали это «непреднамеренно».

За ракетным ударом ВСУ по СИЗО в Еленовке, в котором содержались в том числе боевики националистического батальона «Азов», «стоят президент Зеленский и Вашингтон», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, атака на место содержания украинских военнопленных призвана не допустить нового Нюрнбергского процесса, в рамках которого азовцы стали бы давать показания.

«Вашингтон и Киев убирают свидетелей своих преступлений против человечества, чтобы граждане европейских государств и США не отвернулись от них, а поставки оружия и боеприпасов продолжались. Публичные признания своих зверств националистами батальона «Азов» неминуемо привели бы к требованиям привлечь к уголовной ответственности руководителей ряда стран НАТО», — написал он в своём Telegram-канале.

Как сообщали в Минобороны РФ, в ночь на 29 июля ВСУ обстреляли из поставленных США HIMARS СИЗО в Еленовке, где содержались украинские пленные, в том числе боевики нацбатальона «Азов». Согласно последним данным, погибли 53 человека, ещё 75 получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

При этом в США избрали линию поведения, направленную на защиту действий украинских военных.

«Если удар нанесли украинские силы, с уверенностью могу вам сказать: прежде всего он был непреднамеренным», — сказал на брифинге высокопоставленный представитель Пентагона.

В то же время координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби предпочёл отказаться от развёрнутых комментариев на этот счёт из-за отсутствия сведений.

«Мы просто не располагаем достаточной информацией, чтобы взвешенно обсуждать эти (на данный момент. — RT) крайне ранние сообщения», — пояснил он.

Аналогичным образом поступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По её словам, в Вашингтоне видели сообщения об обстреле, но комментировать произошедшее пока не будут.

Сводка ДНР

Жертвами обстрелов со стороны украинских военных за прошедшие 24 часа стали восемь мирных жителей Донецкой Народной Республики, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

«За минувшие сутки, с 08:00 29 июля до 08:00 30 июля, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли восемь человек и ещё 15 мирных жителей получили ранения», — говорится в сообщении.

По данным корреспондента RT, в числе пострадавших есть 15-летний подросток, который получил ранение в результате разрыва артиллерийского снаряда в Кировском районе Донецка. Кроме того, два человека пострадали в посёлке Александровка.

В общей сложности за минувшие сутки территория ДНР 75 раз подверглась обстрелам со стороны украинских военных, которые выпустили 632 единицы различных боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Повреждено 55 домостроений в Киевском, Кировском, Ленинском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка, в Александровке и Старомихайловке, Горловке, а также семь объектов гражданской инфраструктуры», — указывается в официальной информационной сводке СЦКК ДНР.

Наступательные действия ЛНР

Как сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко, в ходе наступательных действий украинские военные потеряли до 65 человек личного состава, три бронетранспортёра, две артиллерийские установки и четыре единицы специальной автомобильной техники.

Также он указал, что ВСУ продолжают обстрелы объектов гражданской инфраструктуры населённых пунктов ЛНР.

«Только за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины обстреляли населённый пункт Сватово с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У». В результате обстрела три мирных жителя получили ранения, повреждено восемь жилых домов, четыре гаража и два легковых автомобиля», — говорится в сообщении.

Обстрел Каховской ГЭС

В ночь на 30 июля украинские войска нанесли ряд ракетных ударов из американской реактивной системы залпового огня HIMARS в направлении Каховской ГЭС, сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

«Ровно в полночь был удар этими ракетами HIMARS по ГЭС. Система ПВО отработала, отразила всё, ГЭС не пострадала», — цитирует его РИА Новости.

По словам Леонтьева, гидроэлектростанция продолжает свою работу, попаданий в объект не зафиксировано.