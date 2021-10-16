«Справедливый и заслуженный приговор»: как казнили главных нацистских преступников гитлеровской Германии

75 лет назад по приговору Международного военного трибунала в Нюрнберге были казнены десять высокопоставленных нацистов, осуждённых за военные преступления, а также за преступления против мира и человечности. Историки называют смертный приговор гитлеровским бонзам справедливым и заслуженным, а сам Нюрнбергский процесс — важным шагом к предотвращению новых глобальных войн и актов геноцида.

Нюрнбергский процесс

Во время Второй мировой войны человечество столкнулось с беспрецедентными по масштабам военными преступлениями и преступлениями против человечности. Нацисты ставили перед собой цель уничтожить или превратить в рабов целые народы. Поэтому после завершения войны возникла необходимость в проведении специального международного судебного процесса, который дал бы оценку этим преступлениям и наказал виновных.

«Сталин постоянно настаивал на том, чтобы это был открытый судебный процесс со всеми формальностями, чтобы это не выглядело как судилище победителей над побеждёнными, чтобы никто не смог обвинить державы-победительницы в пристрастности», — отметил в беседе с RT доцент ГАУГН, кандидат исторических наук Дмитрий Суржик.

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Судебный процесс над группой главных военных преступников, занимавших руководящие должности в Третьем рейхе, проходил в специально созданном Международном военном трибунале в Нюрнберге с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года.

«В ходе судопроизводства на скамье подсудимых оказались лица, которые с 1933 по 1945 год занимали разные начальственные посты в исполнительной, законодательной и судебной власти Третьего рейха, а также руководящие посты в немецкой армии», — рассказал в комментарии RT сотрудник Музея Победы Александр Михайлов.

По его словам, в ходе разбирательств были опрошены многочисленные свидетели, рассмотрены свыше 300 тыс. письменных показаний и более 3 тыс. документов.

Как отметил в разговоре с RT научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, подсудимые всеми силами пытались уйти от ответственности, убеждали суд в своей невиновности и в том, что ничего не знали о преступлениях. Однако их доводы были опровергнуты мощной доказательной базой, в том числе показаниями бывшего командующего 6-й армией вермахта генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса, который подтвердил, что нападение гитлеровской Германии на СССР было хорошо подготовленным и не носило «превентивного» характера, отметил Мягков.

Нацистские преступники на скамье подсудимых

© mil.ru

Оправданы были трое подсудимых, семеро приговорены к различным срокам лишения свободы. Германа Геринга, Иоахима фон Риббентропа, Вильгельма Кейтеля, Эрнста Кальтенбруннера, Альфреда Розенберга, Ганса Франка, Вильгельма Фрика, Юлиуса Штрейхера, Фрица Заукеля, Артура Зейсс-Инкварта, Мартина Бормана (заочно, так как обнаружить его к этому времени не удалось, а факт его смерти подтверждён не был) и Альфреда Йодля трибунал приговорил к смертной казни через повешение.

Камера подсудимого в тюрьме Дворца правосудия в Нюрнберге

globallookpress.com

© Yevgeny Khaldei Photographer/ Agentur Voller Ernst

Как отмечают историки, трибунал признал преступными организации СС, СД, СА, гестапо и руководящий состав нацистской партии, но, вопреки позиции советской стороны, отказался осудить вермахт и правительство нацистской Германии.

«Тем, кто был осуждён, трибунал вынес справедливый и заслуженный приговор», — подчеркнул Александр Михайлов.

Казнь главных нацистов

Большинство приговорённых к смерти высокопоставленных нацистов подали прошения о помиловании в Контрольную комиссию союзников по Германии, а трое заявили о желании заменить повешение расстрелом, если прошение о помиловании не удовлетворят. Однако ни одно из этих заявлений удовлетворено не было.

Герман Геринг решил не дожидаться повешения и совершил самоубийство в тюрьме. Смертные приговоры были приведены в исполнение ночью 16 октября 1946 года. Проведение казни было поручено американскому военнослужащему — профессиональному палачу Джону Вудзу. Ему помогал доброволец Джозеф Малта.

В спортивном зале Нюрнбергской тюрьмы были установлены три чёрные виселицы, из которых использовались две. Нацистских преступников заводили в зал по одному. Однако, чтобы ускорить процесс казни, нового приговорённого заводили в зал, когда тело предыдущего ещё находилось в петле. На платформу, где проводилась казнь, преступники поднимались по 13 деревянным ступенькам.

Согласно воспоминаниям очевидцев, Вудз, несмотря на свой профессиональный опыт, не успел достаточно хорошо подготовить место для казни. Длина верёвки и глубина люка были рассчитаны плохо, сами люки были узкими. Преступники, падая, ударялись о края люка, а Риббентроп умирал от удушья около 15 минут.

Тело совершившего самоубийство Геринга было также доставлено на место казни. По словам историков, это было сделано из символических соображений. Тела мёртвых нацистов сфотографировали, после чего их положили в гробы, которые в дальнейшем были опечатаны.

Рано утром гробы с казнёнными преступниками поместили в автомобиль и под охраной повезли в Мюнхен в крематорий. По словам историков, чтобы избежать попыток нацистов отбить тела мёртвых гитлеровских бонз, были приняты специальные меры конспирации. Персоналу крематория сообщили, что сжигать планируется гробы с телами американских солдат. Оставшийся после казнённых гитлеровцев пепел собрали и два дня спустя высыпали с моста в реку Изар в Мюнхене.

Американский солдат, профессиональный палач Джон Вудз готовит петлю для преступников

© mil.ru

Большинство приговорённых к различным срокам лишения свободы нацистов в дальнейшем вышли на свободу. Дольше всех отбывал наказание бывший заместитель фюрера по партии Рудольф Гесс, который в 1987 году был обнаружен повешенным.

По словам Александра Михайлова, часть высокопоставленных нацистов смогли избежать наказания, покинув Германию и укрывшись за границей. При этом ряд гитлеровских военных и сотрудников спецслужб, оказавшихся в зонах оккупации западных держав, даже продолжили службу в силовых структурах.

«Эти люди были востребованы в условиях наступающей холодной войны», — подчеркнул Дмитрий Суржик.

Тем не менее, как отмечают эксперты, сам факт проведения Нюрнбергского процесса и суровое наказание главных нацистских преступников, сыграли важную роль в истории.

«Результаты Нюрнбергского процесса и справедливое наказание главных нацистских преступников сыграли огромную роль с точки зрения предотвращения новых глобальных агрессивных войн и актов геноцида. Любой, кто решит снова провозгласить нацистские лозунги, должен помнить, чем закончили его предшественники», — подытожил Михаил Мягков.