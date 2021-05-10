«Лондон до сих пор не раскрыл всех материалов»: как Рудольф Гесс улетел в Британию из Третьего рейха в 1941 году

80 лет назад один из ближайших соратников Гитлера — Рудольф Гесс совершил перелёт из Третьего рейха в Великобританию. О мотивах и последствиях поступка влиятельного нацистского функционера историки спорят до сих пор. Одни утверждают, что причиной стал иррациональный порыв самого Гесса и никакой особой роли в истории его поступок не сыграл. Другие же считают, что второй после Гитлера человек в НСДАП пытался воплотить в жизнь некие поручения фюрера и, возможно, смог оттянуть открытие Второго фронта. Дискуссии ведутся и вокруг того, совершил ли Гесс в дальнейшем суицид в тюрьме или же был убит неизвестными.

10 мая 1941 года заместитель Адольфа Гитлера по партии Рудольф Гесс на угнанном самолёте совершил перелёт из Германии в Великобританию. Это было настолько невероятно, что, по свидетельствам современников, британский премьер-министр Уинстон Черчилль даже не сразу в поверил в произошедшее.

Политика вместо математики

Рудольф Гесс родился 26 апреля 1894 года в Александрии (Египет) в семье состоятельного коммерсанта из Германии, который вёл бизнес на Ближнем Востоке. Начальное образование он получил в местной немецкой школе, а в 12 лет был отправлен на учёбу в Германию. Гесс-младший мечтал о карьере математика, но родители настояли на его поступлении в Высшую коммерческую школу в Швейцарии и деловой практике в Гамбурге.

После начала Первой мировой войны Гесс ушёл в армию. Он отличился, воюя в пехоте, был дважды ранен и произведён в офицеры. Под конец войны он перевёлся в авиацию.

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Война подорвала материальное благополучие семьи Гессов. Демобилизовавшись, Рудольф донашивал военную форму, потому что у него не было денег даже на покупку гражданского костюма. Он поступил в Мюнхенский университет, но от учёбы его отвлекала политика. Гесс увлёкся националистическими и антикоммунистическими идеями, стал убеждённым антисемитом. Он участвовал в кровавых расправах с активистами Баварской советской республики и других левых политических образований на территории Германии. Кроме того, он вступил в оккультное и политическое Общество Туле. Там Гесс познакомился с немецким географом Карлом Хаусхофером, одним из основоположников геополитики, с которым долгое время затем поддерживал дружеские отношения.

В 1920 году Гесс стал членом Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), познакомился с Адольфом Гитлером и стал его помощником.

«Гесс по складу характера нуждался в идейном менторе, и он увидел такого человека в лице Гитлера. Он был первым из известных личностей, кто начал пропагандировать мессианство Гитлера, создавая его культ», — рассказал в интервью RT историк и писатель Константин Залесский.

Рудольф Гесс

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В 1923 году Гесс принял участие в попытке нацистского государственного переворота, известного как Пивной путч. Через некоторое время после провала этой авантюры он сдался полиции и был заключён вместе с Гитлером в крепость Ландсберг. Там он помогал нацистскому лидеру писать его книгу «Майн кампф». По словам историков, Гесс оказал влияние на формирование захватнической концепции «жизненного пространства».

После освобождения из тюрьмы Гесс стал личным секретарём Гитлера. Вскоре он женился на активистке нацистского движения Ильзе Прёль. В 1932 году Гесс возглавил центральную партийную комиссию НСДАП, а несколько месяцев спустя стал «заместителем фюрера по партии».

«Гитлеру был необходим такой человек, как Гесс. Лидеру НСДАП было лень самому заниматься партийным строительством. После прихода партии к власти в Германии, его больше занимала деятельность по нацификации всей страны, а партийную работу он свалил на Гесса. Дела эти были непростыми, так как в партийной структуре НСДАП царил сумбур», — рассказал Залесский.

Рудольф Гесс выступает по радио в канун Рождества, 1936 год

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В 1933 году Гесс получил статус имперского министра и право осуществлять партийный контроль над деятельностью государственных органов, а также принимать решения от имени Гитлера. Будучи убеждённым антисемитом, он, по словам историков, сыграл важную роль в подготовке и принятии расовых законов, по которым в дальнейшем были обречены на бесправие и гибель миллионы евреев. В 1939 году Гесс вошёл в Имперский совет обороны и был провозглашён «вторым преемником» Гитлера после Германа Геринга.

Полёт Гесса

10 мая 1941 года сообщник Гитлера совершил поступок, причины которого историки не могут объяснить до сих пор. Сев за штурвал истребителя, Гесс тайно вылетел в Великобританию. Причём к этому перелёту политик Третьего рейха готовился заранее: пытался вступить в переписку с представителями британской элиты, изучал сводки погоды, сверялся с гороскопами и готовил самолёт.

По словам историков, Гесс попытался добраться до шотландского поместья герцога Дугласа Гамильтона — влиятельного представителя британской элиты, состоявшего в родстве с королевской семьёй и лично знакомого с сыном Карла Хаусхофера. Но искомое поместье с воздуха Гесс не обнаружил и выпрыгнул с самолёта с парашютом, после чего его задержали бойцы местной гражданской самообороны. Будучи в форме офицера-лётчика, Гесс поначалу назвался чужим именем. Но военные быстро поняли, что перед ними не простой пилот и доложили о задержанном командованию.

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«О том, что происходило после задержания и до конца войны, мы имеем лишь отрывочные сведения. Британия до сих пор не раскрыла всех связанных с этими событиями материалов», — говорит Залесский.

По его словам, перелёт в Британию нацистского функционера столь высокого уровня сначала показался руководству страны настолько невероятным, что глава правительства Уинстон Черчилль даже не поверил в произошедшее.

Согласно версии, распространённой сегодня в западной публицистике, Гесс заявил, что прибыл в Британию по личной инициативе с целью убедить официальный Лондон в целесообразности заключения мира с Германией по принципу: Третьему рейху — континентальная Европа, а Британии — заморские территории. Однако всерьёз идеи Гесса якобы никто не воспринял. После бесед с несколькими высокопоставленными чиновниками Гесс был взят под стражу как военнопленный и до конца войны содержался в комфортабельных условиях на специально отведённой для этих целей вилле.

Обломки самолёта Гесса в музее

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«До перелёта Гесс входил в ближайшее окружение Гитлера, а тот постоянно муссировал идеи о том, что ни Германии, ни Великобритании война не нужна. Согласно нацистским теориям, англичане в расовой иерархии занимали такое же положение, как и немцы, поэтому проливать кровь друг друга было бы неправильно. Более того, Гитлер утверждал, что британцы якобы готовы принять его идеи, а против них выступает только кучка «купленных» политиканов. Гесс же всё это воспринимал», — отметил Залесский.

По его словам, на этом фоне Гесс действительно мог решить, что достаточно одного лишь толчка для прекращения войны, и самостоятельно отравиться в Британию.

«Существуют версии, что Гитлер мог специально отправить Гесса на переговоры, однако, по свидетельствам современников, нацистский фюрер был в ярости, когда узнал о полёте. Он объявил Гесса сумасшедшим и стал преследовать его окружение. Для инсценировки это выглядит странно», — рассуждает Залесский.

Герман Геринг, Карл Дёниц и Рудольф Гесс Ангеклагте в Нюрнберге

© United States Army Signal Corps photographer - Harvard Law School Library, Harvard University

По мнению доцента ГАУГ Дмитрия Суржика, мотивы Гесса для современной исторической науки всё ещё остаются дискуссионным вопросом.

«Пока можно только выдвигать предположения. Мог ли Гесс полететь по своей инициативе? Да, мог. Для этого у него были необходимые навыки и мотивы. Но так ли это на самом деле, мы не знаем», — подчеркнул эксперт.

По словам Константина Залесского, есть определённое рациональное зерно и в версиях историков, которые говорят, что за полётом Гесса могут скрываться гораздо более серьёзные причины, чем принято считать.

Тюрьма Шпандау

© www.usarmygermany.com

«Нельзя ничего утверждать, но позиция Великобритании после нападения Гитлера на Советский Союз выглядела очень странно. Британцы почему-то не торопились воспользоваться ситуацией и ударить Третьему рейху в спину. Вообще, их действия против Германии некоторое время были не слишком активными. Невозможно что-то говорить наверняка, но, возможно, Гесс озвучил какую-то информацию, заставившую Лондон действовать именно таким образом», — отметил Залесский.

После войны Гесс стал подсудимым на Нюрнбергском трибунале. 1 октября 1946 года он был признан виновным в преступлениях против мира, военных преступлениях и преступлениях против человечности и приговорён к пожизненному заключению. Содержался Гесс в тюрьме Шпандау в Западном Берлине. С 1966 года он был там единственным заключённым.

«Даже пожилого и больного Гесса из тюрьмы не выпустили. Британцы ссылаются на то, что они были готовы освободить Гесса, а против выступала советская сторона. Но мы достоверно не знаем, не было ли это лишь заявлениями, за которыми ничего не стояло», — подчеркнул Залесский.

17 августа 1987 года Гесс был обнаружен в тюрьме мёртвым. Согласно официальной версии, он совершил суицид. Однако есть немало противников этой версии, утверждающих, что перед смертью заключённого изолировали от работавшего с ним персонала, на теле были странные повреждения, а сразу после смерти Гесса возле его трупа находились неизвестные в военной форме. Сторонники предположений об убийстве бывшего нацистского функционера усматривают мотивы возможного преступления в том, что советское руководство якобы было потенциально согласно отпустить Гесса на свободу, но он мог выдать некие политические секреты.

По словам младшего научного сотрудника ИВИ РАН Константина Софронова, вокруг перелёта Гесса, его общения с британскими чиновниками и смерти до сих пор ходит много слухов. Однако они не подтверждаются никакими документами, и могут быть просто связаны с высоким положением Гесса в Германии и чрезмерному интересу общественности ко всему загадочному.

«В этой истории много непонятного. Можно делать различные предположения, но получится ли у нас когда-либо узнать правду, с уверенностью сказать нельзя», — резюмировал Константин Залесский.