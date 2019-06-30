«Уличная армия стала не нужна»: зачем Гитлер избавился от руководства штурмовых отрядов

85 лет назад нацисты во главе с Адольфом Гитлером провели операцию по уничтожению верхушки «Штурмовых отрядов» (СА), известную как «Ночь длинных ножей». Политическое руководство Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) было обеспокоено ростом количества штурмовиков и выступало против формирования новой армии на их основе. Расправу учинили подразделения СС после того, как НСДАП получила сфабрикованные документы о подготовке руководством СА государственного переворота. Помимо штурмовиков, нацисты ликвидировали множество членов внутрипартийной оппозиции и отдельных сторонников Веймарской республики. Как отмечают эксперты, после «Ночи длинных ножей» в Германии резко усилилось влияние Гитлера, а «Охранные отряды» (СС) превратились в могущественную организацию.

30 июня 1934 года нацисты начали операцию по ликвидации руководства «Штурмовых отрядов» (СА), подозреваемого в подготовке госпереворота. В результате были уничтожены некоторые лидеры штурмовиков, оппозиционно настроенные члены Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) и отдельные сторонники Веймарской республики.

Создание НСДАП

После поражения Германии в Первой мировой войне многие немцы начали вступать в ряды партий, исповедовавших популистскую или радикальную идеологию. Одни из них верили в идеалы всеобщего равенства и социальной справедливости, другие — в «превосходство» германской нации над всеми другими. Одной из таких небольших право-популистских политических организаций стала образованная в начале 1919 года Немецкая рабочая партия (НРП), лидеры которой планировали вовлекать в ряды националистов германских пролетариев. Её основателем был слесарь железнодорожного депо Мюнхена Антон Дрекслер.

Он предложил вступить в ряды партии офицеру просвещения рейхсвера (вооружённых сил. — RT) Адольфу Гитлеру, который уже тогда умел произносить пламенные речи. Гитлер принял предложение и уволился с военной службы. В начале 1920 года он провозгласил новую партийную программу — так называемые «25 пунктов», содержавшие антисемитские постулаты, критику версальской системы и лозунги в поддержку германского единства. Тогда же НРП была переименована в НСДАП. В 1921 году её возглавил Гитлер.

Эрнст Рём и штурмовики

В 1920-м в ряды НСДАП вступил Эрнст Рём. Во время Первой мировой войны он командовал ротой и получил три тяжёлых ранения, подорвавших его здоровье и ставших причиной перевода на штабную службу. После завершения войны участвовал в разгроме Баварской Советской республики.

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Находясь под влиянием реваншистских идей, Рём занялся созданием баварского народного ополчения, надеясь таким образом обойти ограничения на численность германских вооружённых сил, предусмотренные Версальским договором. Однако ополчение оказалось под запретом после того, как власти узнали о его намерениях. Тогда Рём решил, что менять ситуацию в Германии следует политическим путём, и сделал ставку на сотрудничество с Гитлером.

В 1921 году Рём сформировал из бывших военнослужащих специальную группу для личной охраны Гитлера, на базе которой началось развёртывание «Штурмовых отрядов».

Историк и писатель Константин Залесский в беседе с RT рассказал, что после Первой мировой войны наличие у политических партий собственных боевых отрядов стало «совершенно обыденным явлением».

«Они были у коммунистов, социал-демократов, консерваторов. Политический процесс носил митинговый характер и был невозможен без людей, готовых участвовать в уличном противостоянии. У нацистов такую роль играли СА», —отметил эксперт.

Между Гитлером и Рёмом вскоре возникли противоречия. Если лидер НСДАП видел в СА инструмент проведения партийной политики, то Рём — ядро революционной армии. Однако они были заинтересованы друг в друге и поэтому продолжали сотрудничество.

В 1923 году Гитлер, опираясь на СА, попытался организовать в Мюнхене государственный переворот, известный как «Пивной путч». Однако бунт был подавлен полицией. Гитлера посадили в тюрьму, а Рёма арестовали и приговорили к условному сроку. «Штурмовые отряды» подверглись официальному запрету, который был снят в 1925 году. Впоследствии Рём сумел довести численность штурмовиков до 30 тыс. человек.

Члены «Штурмовых отрядов» (СА) во время «Пивного путча», 1923 год

© Wikimedia commons

«В середине 1920-х НСДАП была поделена на два блока — политический и штурмовые отряды, обладавшие значительной автономностью», — подчеркнул Залесский.

В составе СА был создан «Отряд охраны» СС, предназначенный для личной охраны Гитлера. Рём добивался от партийного руководства формирования на базе штурмовых отрядов полноценной армии, однако Гитлер был против. В итоге они разругались, и Рём ушёл в отставку. Однако в начале 1931 года лидер НСДАП попросил Рёма вернуться и назначил его начальником штаба СА.

Победа в уличной войне

Как полагает Константин Залесский, «штурмовые отряды фактически победили в войне за улицы Германии». По его словам, марши штурмовиков производили сильное впечатление на немцев, нуждавшихся в сильной власти. Боевики СА распространяли листовки, вели устную агитацию и расправлялись с политическими оппонентами.

«Значительная заслуга штурмовиков в том, что нацисты во главе с Гитлером смогли выиграть выборы и прийти к власти в Германии», — отметил историк.

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Однако, по словам Залесского, сотрудничество с уличными бойцами приносило нацистам много хлопот.

«Штурмовики очень сильно отличались от представителей политического блока — они были, по сути, уличными хулиганами. С ними постоянно возникали какие-то проблемы, они бунтовали», — подчеркнул эксперт.

Причём после того, как нацисты пришли к власти, их отношения со штурмовиками ещё сильнее обострились.

«Члены СА считали, что их вклад в победу нацистской партии был наибольшим, но бонусы от прихода к власти НСДАП получили в первую очередь члены политического блока. Им доставались должности, депутатские мандаты и высокие зарплаты», — рассказал он.

Внутрипартийные трения

Залесский отмечает, что «в нацистском движении существовала определённая социалистическая составляющая, которая сильнее всего была представлена в СА».

«В рядах штурмовиков было много разорившихся представителей среднего класса», — рассказал историк.

По словам эксперта, они люмпенизировались и обладали психологией «лавочников без лавок». Среди них были сильны антикапиталистические настроения, и это очень не нравилось крупным промышленникам, настроенным на сотрудничество с Гитлером.

Как отмечает историк, чиновников раздражали попытки Рёма назначать своих комиссаров на должности в различных госучреждениях. Многих в партии, армии и аппарате госуправления беспокоил стремительный рост количества членов СА.

«После прихода к власти Гитлер объявил своего рода мораторий на приём новых членов в НСДАП, чтобы избежать связей со «случайными попутчиками», но Рём не пожелал присоединяться к нему. В итоге численность членов СА возросла примерно до 3 млн человек, и руководство штурмовиков этим бравировало», — подчеркнул Залесский.

Штурмовики маршируют на параде в Берлине, 1929 год

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© Henry Guttmann / Hulton Archive

После прихода НСДАП к власти Рём начал планировать военную реформу. Будучи министром без портфеля, он предложил сформировать на основе СА новую армию по милицейскому принципу. По словам Залесского, рейхсверу в этой схеме была отведена лишь роль учебной базы для подготовки новобранцев.

«В итоге Рём разругался со всеми, с кем только мог: чиновниками, политиками, промышленниками и военными. Против него объединились председатель рейхстага Герман Геринг и руководитель СС Генрих Гиммлер. Они начали убеждать Гитлера в том, что Рём готовит государственный переворот», — пояснил Залесский.

Он также отметил, что Рём был гомосексуалом, а это считалось преступлением и не соответствовало идеологии НСДАП. Историк отмечает, что Гитлер как прагматик на многое закрывал глаза до тех пор, пока Рём и штурмовики были ему нужны. Однако со временем глава НСДАП взглянул на ситуацию по-другому, поверив в реальность разговоров о госперевороте.

«Более того, влиятельные люди начали намекать Гитлеру, что ему начнут искать замену, если он не может обуздать СА», — отметил Залесский.

«Ночь длинных ножей»

В феврале 1934 года Гитлер попытался помирить Рёма с военными, поручив армии оборону рейха, а штурмовикам — допризывную подготовку и работу с резервистами. Однако Рёма это не устроило, и он продолжил разговоры о «второй революции», чтобы надавить на рейхсканцлера.

22 июня 1934 года представители СС начали подготовку к операции по ликвидации верхушки СА. Причем позиция самого Гитлера долго оставалась двойственной — идея распустить штурмовые отряды ему нравилась, но он до последнего не хотел давить на Рёма. Лишь опасения относительно создания союза СА с консервативной буржуазией заставили его действовать более решительно.

Руководство СС передало главе НСДАП ряд сфабрикованных документов, свидетельствовавших о «заговоре» в рядах СА. 29 июня Гитлер объявил в Германии чрезвычайное положение — части армии, СС и полиции были подняты по тревоге. В ночь на 30 июня начались массовые аресты.

Гитлер с пистолетом в руке лично задержал Рёма и представителей его окружения в мюнхенской гостинице. В СС поступили списки штурмовиков, подлежавших ликвидации. В частности, 1 июля был расстрелян Рём. Согласно документам Нюрнбергского трибунала 1946 года, нацисты уничтожили в «Ночь длинных ножей» и после неё 1076 человек, главным образом своих однопартийцев.

По словам Залесского, после прихода к власти Гитлера «уличная армия» стала ему не нужна, поэтому верхушку СА ликвидировали, а роль самой организации ограничили допризывной подготовкой и сбором пожертвований.

«Рём и его окружение до последнего не верили, что Гитлер может от них избавиться. Даже выступления лидера нацистов против гомосексуализма они считали обычной политической риторикой и не думали, что им может что-то угрожать. Расправа над штурмовками была представлена народу как огромная победа Гитлера над изменниками и мятежниками, что только укрепило его власть», — резюмировал Залесский.