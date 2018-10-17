«Снизить ответственность нацистских преступников»: зачем ЦРУ рассекретило доклад о сексуальной ориентации Гитлера

ЦРУ рассекретило доклад 1943 года о жизни Адольфа Гитлера. Автор документа приходит к выводу, что лидер Третьего рейха имел садомазохистские наклонности и был бисексуален. Также утверждается, что он разделял как нацистские идеи, так и социалистические взгляды. Это далеко не первое «сенсационное» сообщение о жизни фюрера, появившееся в западных СМИ. По мнению историков, оно изобилует непроверенными фактами. К тому же, как считают эксперты, акцентирование внимания на психических и сексуальных отклонениях Гитлера является попыткой снизить уровень ответственности нацистских военных преступников и всё списать на «демоническую личность» фюрера.

Центральное разведывательное управление США обнародовало ранее засекреченный семидесятистраничный доклад о личности Адольфа Гитлера, составленный в 1943 году антропологом Генри Филдом для Управления стратегических служб США, предшественника ЦРУ. В документе используются материалы, полученные от Эрнста Седжвика Ганфштенгля — друга нацистского лидера в 1920—1930 годы, который эмигрировал в Соединённые Штаты.

Проанализировав имеющиеся у него данные, автор доклада пришёл к выводу, что Гитлер якобы имел «садомазохистские наклонности с уклоном к гомосексуализму в молодости». Более того, будущий нацистский фюрер якобы испытывал выходящую за рамки дружбы симпатию к своему товарищу Рудольфу Гессу, который затем станет его заместителем. Гесс, по словам составителей документа, был гомосексуалистом, переодевался в женские наряды и носил прозвище Фройляйн Анна.

Генри Филд также утверждал, что Адольфу Гитлеру нравилось наблюдать за молодыми парнями и что незадолго до начала Первой мировой войны он, будучи художником, снимал себе жильё в венском пансионе, который посещали местные гомосексуалисты в поисках партнёров. По мнению составителя документа, как политическая, так и сексуальная жизнь лидера Третьего рейха была двойной — он якобы сочетал в себе черты гомосексуалиста и гетеросексуала, а также разделял как социалистические взгляды, так и нацистские идеи.

Не первая «сенсация»

Обнародованный доклад ЦРУ не первое сенсационное сообщение о жизни Гитлера, появившееся в западных СМИ. В 2017 году американская разведка рассекретила сообщения своего информатора, согласно которым нацистский фюрер якобы выжил после поражения Германии во Второй мировой войне. Агент утверждал, что Гитлер проживал в Колумбии под псевдонимом Адольф Шуттлмайер, а потом переехал в Аргентину.

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Правда, уже через несколько месяцев после обнародования сенсационного сообщения французские учёные, получившие в том же году доступ к фрагментам останков лидера нацистской Германии, хранящимся в Москве, заявили, что зубы погибшего в 1945 году в Берлине человека однозначно принадлежат Гитлеру. Вопрос о возможном «выживании» фюрера был окончательно снят с повестки дня.

Кроме того, неоднократно высказывались теории об истоках гитлеровского антисемитизма. Согласно версиям разных авторов, причиной могла быть смерть от рака матери Гитлера, которую не спас еврейский врач, влияние на фюрера признанных научным сообществом фальшивкой «Протоколов сионских мудрецов» (в России объявлены экстремистскими материалами) или вера Гитлера в предательство евреями Германии, которое якобы стало причиной её поражения в Первой мировой. Однако ни одна из данных версий не нашла подтверждения.

Активно обсуждалась и сексуальная жизнь Адольфа Гитлера. Ряд авторов и ранее писали о наличии у него гомосексуальных пристрастий и возможной связи с руководителем штурмовых отрядов СА Эрнстом Рёмом, бывшим открытым гомосексуалистом. Рёма убили по приказу фюрера в 1934 году в ходе «партийной чистки» в НСДАП, известной как «ночь длинных ножей».

Адольф Гитлер и Ева Браун со своими собаками в резиденции Бергхоф

© Bundesarchiv

Обвиняли Гитлера и в том, что его любовницей якобы являлась племянница (дочь сестры по отцу) Гели Раубаль, совершившая самоубийство в 1931 году. В общей сложности из средств массовой информации и книг известно о семи предполагаемых «женщинах Гитлера», однако нашли подтверждение только его отношения с Евой Браун.

«Не имеет научной ценности»

Эксперты скептически относятся к рассекреченному докладу ЦРУ, как и ко многим другим слухам о нетрадиционной сексуальной ориентации Гитлера.

«Этот доклад от декабря 1943 года посвящён не только сексуальной ориентации Гитлера, но и его личности в целом. Из 70 страниц отчёта ориентации фюрера посвящено десять. Доклад был составлен не в рамках расследования, а в рамках пропагандистской борьбы. Сведения в отчёте основываются на мнении всего двух человек: Бриджит Даулинг — жены Алоиса Гитлера (сводного брата фюрера), которая ни разу не видела Адольфа Гитлера и никогда не была в Германии, а также бывшего друга фюрера Эрнста Ганфштенгля, который и предоставил данные о сексуальной ориентации Гитлера», — рассказал в интервью RT писатель и историк Константин Залесский.

Эрнст Ганфштенгль вместе с Адольфом Гитлером

Gettyimages.ru

© Paul Thompson/FPG

По его мнению, Генри Филд не удосужился даже проверить данные, предоставленные Ганфштенглем, который на протяжении четырёх лет занимал должность пресс-секретаря НСДАП, но в 1937 году впал в немилость и, опасаясь за свою жизнь, уехал в Великобританию.

«В 1942 году Ганфштенгль перебрался в США, где его привлекли работать в отделе пропаганды. Вся предоставленная им информация о сексуальной ориентации Гитлера осталась непроверенной», — заявил эксперт.

Константин Залесский напомнил, что в послевоенное время на Западе вышло как минимум десять книг, посвящённых сексуальной ориентации Гитлера. Все они носили публицистический, а не исследовательский характер. За 70 лет было проведено множество научных работ по Гитлеру, и большинство серьёзных историков пришли к выводу, что никаких серьёзных доказательств и фактических подтверждений о наличии сексуальных отклонений у фюрера не имеется.

«Говорить о том, что какой-то сумасшедший создал нацистское движение и привёл к гибели миллионы людей, представляется попыткой снизить уровень ответственности нацистских военных преступников и всё списать на демоническую личность извращенца», — утверждает историк.

С ним солидарен и доктор политических наук, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. По его словам, акцентирование внимания на психических и сексуальных отклонениях Гитлера может быть связано с попыткой обелить других нацистских функционеров, с которыми США и Великобритания пытались вести сепаратные переговоры в годы Второй мировой войны. Неадекватного фюрера, таким образом, пытаются представить основным и едва ли не единственным виновником всех нацистских преступлений, а его сообщников, которые пошли на переговоры с Западом, — людьми, пытавшимися «спасти мир».

«Публикация данного доклада укладывается в рамки нынешней западной тенденции — попытаться пересмотреть итоги Второй мировой войны. И США в этом стремлении не одиноки», — отметил Кошкин.

Эксперты обратили внимание и на утверждение составителей доклада 1943 года о том, что фюрер якобы одновременно был нацистом и социалистом. Константин Залесский не понимает, откуда у американских специалистов взялась информация о социалистических взглядах Гитлера.

«Это личные выводы Филда, и не очень понятно, на чём они основаны. Если изучить биографию Гитлера, то можно понять, что он никогда не был социалистом — он приобрёл фашистские взгляды в юности. Он всегда был антисоциалистом и антикоммунистом. Если рассматривать социализм не как политическое течение, а как общественное устройство, то его можно назвать социалистом, поскольку он был сторонником нового общества, построенного на национальных принципах, в том числе социальных, но не социалистических. «Социальное» подразумевает попечение государства о своём населении, например предоставление людям стабильной работы, жилья, но за это население лишается политических прав», — рассказал эксперт.

В целом ничего сенсационного в обнародованном американской разведкой документе Залесский не видит.