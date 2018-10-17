ЦРУ рассекретило доклад о личности и сексуальной ориентации Гитлера

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) рассекретило доклад о жизни Адольфа Гитлера, в котором в том числе рассказывается о его сексуальной ориентации.

Согласно докладу, который был составлен в 1943 году антропологом Генри Филдом, Гитлер сочетал в себе гомосексуальную и гетеросексуальную ориентации.

«Его сексуальная жизнь — двойная, совсем как его политические взгляды. Он одновременно гомосексуал и гетеросексуал, социалист и ярый нацист, мужчина и женщина», — говорится в докладе.

Кроме того, отмечается, что Гитлеру были присущи «садомазохистские наклонности с гомосексуальным уклоном».

В 2015 году были рассекречены документы, согласно которым во время Второй мировой войны Гитлер испытывал ракеты «Фау-2» на своих согражданах.