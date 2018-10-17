ЦРУ рассекретило доклад о личности и сексуальной ориентации Гитлера
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Согласно докладу, который был составлен в 1943 году антропологом Генри Филдом, Гитлер сочетал в себе гомосексуальную и гетеросексуальную ориентации.
«Его сексуальная жизнь — двойная, совсем как его политические взгляды. Он одновременно гомосексуал и гетеросексуал, социалист и ярый нацист, мужчина и женщина», — говорится в докладе.
Кроме того, отмечается, что Гитлеру были присущи «садомазохистские наклонности с гомосексуальным уклоном».
В 2015 году были рассекречены документы, согласно которым во время Второй мировой войны Гитлер испытывал ракеты «Фау-2» на своих согражданах.