Полянский: помощь Запада в убийстве мирных граждан не будет забыта в России и на Украине

Народы России и Украины не забудут западным странам их помощь киевскому режиму в убийствах мирных граждан Донбасса, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Хотел бы обратиться к нашим западным коллегам... Поверьте, ваша готовность помогать украинцам убивать донецких и луганских детей вряд ли будет забыта как украинским, так и российским народом», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Полянский призвал западные страны задуматься над своими поступками, поскольку после окончания специальной военной операции им и России в любом случае «придётся жить рядом и сотрудничать».

Ранее Полянский во время заседания Совета Безопасности показал участникам встречи фотографии детей, которые погибли в результате атак украинской армии в Донбассе, в том числе с помощью поставленного западными странами оружия.