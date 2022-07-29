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Полянский показал на заседании Совбеза ООН фотографии детей, убитых обстрелами ВСУ в ДНР

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Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский во время заседания Совета Безопасности показал участникам встречи фотографии детей, которые погибли в результате атак украинской армии в Донбассе, в том числе с помощью поставленного западными странами оружия.
Полянский показал на заседании Совбеза ООН фотографии детей, убитых обстрелами ВСУ в ДНР
  • AP

«Я сейчас обращаюсь к моим американским, британским и французским коллегам, сидящим в этом зале. Я хочу, чтобы вы это чётко поняли: из поставляемого вашими странами на Украину оружия, приобретаемого на деньги ваших налогоплательщиков, убивают детей. А президент этой страны ещё и открыто глумится над этим, восхваляя точность вашего оружия. Вы именно этого хотели добиться? А если нет, то где слова вашего осуждения подобного неслыханного кощунства?» — сказал дипломат.

Во время выступления Полянский поднял несколько фотографий. Так, например, он показал фото Киры Жук, которой «не было ещё и года», когда она погибла.

«Вместе с ней в тот день погибли ещё четверо детей. Все они стали одними из первых жертв войны Киева против Донбасса, продолжающейся восемь лет», — сказал он.

Заместитель постпреда отметил, что в память о детях в Донецке и появилась Аллея Ангелов с монументом, на котором высечены их имена.

«Сейчас там 130 имён. Среди них, например, 13-летняя Анастасия Коноплёва, чью фотографию я держу сейчас, погибшая от обстрела в 2015 году вместе со своими братом и сестрой в своей квартире», — добавил выступающий.

К сожалению, этот список регулярно пополняется, подчеркнул Полянский.

«Я сознательно показываю вам именно их не только потому, что Украина убила их в этом месяце. Они, как и трое детей, погибли от снарядов, выпущенных из западных артиллерийских установок. Пока ВСУ их не получили, они до этих районов попросту не добивали. А теперь — могут!» — заявил российский дипломат.

27 июля жители Донецка по случаю Дня памяти детей — жертв войны в Донбассе несли цветы и игрушки к мемориалу, посвящённому погибшим.

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