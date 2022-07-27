Жители Донецка несут цветы и игрушки к мемориалу погибшим детям

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Жители Донецка по случаю Дня памяти детей — жертв войны в Донбассе несут цветы и игрушки к мемориалу, посвящённому погибшим.

Как пишет РИА Новости, мемориал находится в одном из парков Донецка.

После возложения мэр города Алексей Кулемзин заявил: виновные в гибели детей будут наказаны.

В конце мая начальник республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава ДНР Дмитрий Калашников заявил, что за восемь лет конфликта на территории Донецкой Народной Республики погибли 117 детей.

11 июля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля Днём памяти детей — жертв войны в Донбассе.

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