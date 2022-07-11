Пушилин подписал указ об учреждении дня памяти погибших в Донбассе детей
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«Постановляю: установить в Донецкой Народной Республике памятную дату: 27 июля — День памяти детей — жертв войны в Донбассе», — цитирует документ ТАСС.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня опубликования.
В конце мая начальник республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава ДНР Дмитрий Калашников заявил, что за восемь лет конфликта на территории Донецкой Народной Республики погибли 117 детей.