Пушилин подписал указ об учреждении дня памяти погибших в Донбассе детей

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля Днём памяти детей — жертв войны в Донбассе.

«Постановляю: установить в Донецкой Народной Республике памятную дату: 27 июля — День памяти детей — жертв войны в Донбассе», — цитирует документ ТАСС.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня опубликования.

В конце мая начальник республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава ДНР Дмитрий Калашников заявил, что за восемь лет конфликта на территории Донецкой Народной Республики погибли 117 детей.