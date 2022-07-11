Пушилин подписал указ об учреждении дня памяти погибших в Донбассе детей

Короткая ссылка
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля Днём памяти детей — жертв войны в Донбассе.
Пушилин подписал указ об учреждении дня памяти погибших в Донбассе детей
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

«Постановляю: установить в Донецкой Народной Республике памятную дату: 27 июля — День памяти детей — жертв войны в Донбассе», — цитирует документ ТАСС.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня опубликования.

В конце мая начальник республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава ДНР Дмитрий Калашников заявил, что за восемь лет конфликта на территории Донецкой Народной Республики погибли 117 детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить