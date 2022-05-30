Минздрав ДНР: за восемь лет в республике погибли 117 детей

За восемь лет конфликта на территории Донецкой Народной Республики погибли 117 детей, 35 из которых — в феврале 2022 года, заявил начальник Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава ДНР Дмитрий Калашников.

«По моим данным, на территории ДНР и Донецкой области за эти годы погибло 117 детей, это дети до 18 лет. Так вот, из 117 детей 35 погибло, начиная с февраля этого года», — сказал он РИА Новости.

По словам собеседника агентства, большинство погибших в этом году детей стали жертвами неразорвавшихся боеприпасов.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в результате обстрелов Донецка и Макеевки 29 мая погибли четыре человека, ещё 20 получили ранения.

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее заявил, что украинские военные усилили интенсивность обстрелов Донецка и Горловки, выпустив по ним более 100 снарядов.