В ДНР сообщили о гибели восьми человек за сутки из-за обстрелов со стороны Украины

За сутки на территории Донецкой Народной Республики при обстрелах со стороны Украины погибли восемь человек. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«За минувшие сутки, с 08:00 29 июля до 08:00 30 июля, в результате обстрелов ВФУ (вооружённых формирований Украины. — RT) на территории Донецкой Народной Республики погибли восемь человек, и ещё 15 мирных жителей получили ранения», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ обстреляли изолятор в Еленовке с находящимися там пленёнными украинскими военными и боевиками с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

По последним данным, число погибших при ударе возросло до 53.