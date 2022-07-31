В ВГА Херсонской области выступили за расширение географии СВО

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов выразил уверенность, что география российской специальной военной операции на Украине должна быть расширена.

«Конечно, спецоперация может быть расширена», — заявил он РИА Новости.

По словам Стремоусова, необходимо освободить Николаевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую области, а также полностью очистить от сторонников киевского режима Запорожскую область.

Кроме того, по мнению Стремоусова, в Киеве рано или поздно состоится трибунал над военными преступниками.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции на Украине изменились.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что чётких временных рамок спецоперации на Украине нет. Он отметил, что главное — эффективность выполнения спецоперации.