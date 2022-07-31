В ВГА Херсонской области выступили за расширение географии СВО
«Конечно, спецоперация может быть расширена», — заявил он РИА Новости.
По словам Стремоусова, необходимо освободить Николаевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую области, а также полностью очистить от сторонников киевского режима Запорожскую область.
Кроме того, по мнению Стремоусова, в Киеве рано или поздно состоится трибунал над военными преступниками.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции на Украине изменились.
До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что чётких временных рамок спецоперации на Украине нет. Он отметил, что главное — эффективность выполнения спецоперации.