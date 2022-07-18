Песков: чётких временных рамок спецоперации на Украине нет
- РИА Новости
По его словам, у российской стороны нет никаких сомнений, что спецоперация будет завершена после достижения всех её целей.
«Нет каких-то чётких временных рамок, главное — эффективность выполнения этой операции», — сказал Песков.
- Песков: чётких временных рамок спецоперации на Украине нет (Видео: Iran Press)
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что специальная военная операция на Украине реализуется по плану, чётко и последовательно.
Российский президент Владимир Путин заявил, что специальная военная операция на Украине положила начало слому миропорядка по-американски и переходу к действительно многополярному миру, который основан не на либерально-глобалистском эгоцентризме США, а на подлинном суверенитете народов.