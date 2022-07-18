Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью гостелерадио Ирана заявил, что чётких временных рамок спецоперации на Украине нет. Он отметил, что главное — эффективность выполнения спецоперации. Отрывок интервью показал телеканал «Россия 24».

По его словам, у российской стороны нет никаких сомнений, что спецоперация будет завершена после достижения всех её целей.

«Нет каких-то чётких временных рамок, главное — эффективность выполнения этой операции», — сказал Песков.

Песков: чётких временных рамок спецоперации на Украине нет (Видео: Iran Press)

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что специальная военная операция на Украине реализуется по плану, чётко и последовательно.

Российский президент Владимир Путин заявил, что специальная военная операция на Украине положила начало слому миропорядка по-американски и переходу к действительно многополярному миру, который основан не на либерально-глобалистском эгоцентризме США, а на подлинном суверенитете народов.