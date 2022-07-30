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В Херсонской области приняли декларацию развития о будущем вместе с Россией

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В Херсонской области участники форума общественности приняли политическую декларацию о будущем развитии региона под названием «Русский Херсон».
В Херсонской области приняли декларацию развития о будущем вместе с Россией
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

В декларации подчёркивается, что область является исторической частью России, а русский язык, наряду с украинским, с 2022 года станет государственным языком региона.

В документе указывается, что в будущем в регионе ожидают развития ряда отраслей, в частности сельского хозяйства, промышленности, науки и т. д.

Также в декларации отмечается, что Херсонская область начинает становиться частью социального, технологического, коммуникативно-информационного комплекса России.

Ранее пресс-служба администрации Херсонской области сообщила, что в регионе была создана общественная палата.

28 июля стало известно, что временные управления МВД России созданы в Херсонской и Запорожской областях.

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