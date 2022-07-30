В Херсонской области приняли декларацию развития о будущем вместе с Россией
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
В декларации подчёркивается, что область является исторической частью России, а русский язык, наряду с украинским, с 2022 года станет государственным языком региона.
В документе указывается, что в будущем в регионе ожидают развития ряда отраслей, в частности сельского хозяйства, промышленности, науки и т. д.
Также в декларации отмечается, что Херсонская область начинает становиться частью социального, технологического, коммуникативно-информационного комплекса России.
Ранее пресс-служба администрации Херсонской области сообщила, что в регионе была создана общественная палата.
28 июля стало известно, что временные управления МВД России созданы в Херсонской и Запорожской областях.