В Херсонской области создали общественную палату

Пресс-служба администрации Херсонской области сообщила, что в регионе была создана общественная палата.

Отмечается, что палата была создана по итогам форума общественности «Мы вместе с Россией», в котором приняли участие более тысячи делегатов.

«Практическим итогом форума стало решение о создании Общественной палаты Херсонской области — системной площадки гражданского общества, которая объединит все активные гражданские силы и инициативы», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

В состав общественной палаты войдут представители профсоюзов, благотворительных фондов, культурных и образовательных организаций.

Ранее сообщалось, что временные управления МВД России созданы в Херсонской и Запорожской областях.