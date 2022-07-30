военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Херсонской области создали общественную палату

Короткая ссылка
Пресс-служба администрации Херсонской области сообщила, что в регионе была создана общественная палата.
В Херсонской области создали общественную палату
  • РИА Новости

Отмечается, что палата была создана по итогам форума общественности «Мы вместе с Россией», в котором приняли участие более тысячи делегатов. 

«Практическим итогом форума стало решение о создании Общественной палаты Херсонской области — системной площадки гражданского общества, которая объединит все активные гражданские силы и инициативы», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

В состав общественной палаты войдут представители профсоюзов, благотворительных фондов, культурных и образовательных организаций.

Ранее сообщалось, что временные управления МВД России созданы в Херсонской и Запорожской областях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить