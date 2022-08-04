«Угроза для мирного населения»: в Amnesty International заявили о нарушении ВСУ гуманитарных норм

Тактика ВСУ нарушает гуманитарные нормы, заявили в Amnesty International. Украинские войска создают угрозу для мирного населения, оборудуя свои позиции в населённых районах и располагая огневые точки на территории объектов гражданской инфраструктуры. В МИД РФ подчеркнули, что российская сторона неоднократно указывала на тактику ВСУ по использованию гражданского населения в качестве живого щита. Днём ранее в Минобороны РФ отметили, что Киев систематически совершает преступления, пользуясь покровительством стран Запада.

Правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, посвящённый нарушениям международных гуманитарных норм войсками Украины. Из подготовленных организацией материалов следует, что выбранная ВСУ тактика создаёт опасность для гражданского населения.

«Мы задокументировали череду случаев, когда украинские силы создавали угрозу для мирного населения или нарушали правила ведения войны, действуя в населённых районах», — приводит пресс-служба организации слова её генсекретаря Аньес Калламар.

В процессе расследования сотрудники организации выявили подтверждения нанесения атак ВСУ из населённых мирных районов, а также факты размещения украинских войск в зданиях объектов гражданской инфраструктуры в 19 населённых пунктах Харьковской и Николаевской областей, а также Донецкой Народной Республики.

Как отметили в Amnesty International, большинство населённых районов, где размещались украинские военные, находились в километрах от фронта. При этом в организации подчеркнули, что у ВСУ имелись подходящие альтернативы, которые позволили бы избежать угрозы для мирного населения. Речь идёт, в частности, о расположенных поблизости военных базах и густых участках леса или других сооружениях, находящихся вдали от населённых районов.

Кроме того, в организации отметили, что в задокументированных случаях нет подтверждений того, что размещавшиеся в гражданских сооружениях на территории жилых районов украинские формирования просили мирных жителей эвакуироваться из близлежащих зданий или помогали им это сделать.

«Положение обороняющейся стороны не освобождает Вооружённые силы Украины от необходимости соблюдать международное гуманитарное право», — заявила генсек Amnesty International.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на доклад о действиях ВСУ, отметив, что российская сторона неоднократно сообщала о подобных фактах ранее.

«Мы об этом говорим постоянно, называя действия ВСУ тактикой использования гражданского населения в качестве живого щита», — написала она в Telegram.

Политолог Юрий Светов в беседе с RT обратил внимание на продолжительное игнорирование поведения ВСУ западными правозащитными организациями.

«Есть такая русская поговорка: «И года не прошло, как увидели». Всё, что было по отношению к российским военнопленным, к обстрелам городов, всё это проходило мимо их внимания, и наконец они заметили. Я думаю, что это проявление некой общей тенденции в мире, определённая подготовка к поражению Украины, она началась», — сказал эксперт в беседе с RT.

По его словам, после завершения спецоперации будут организованы международные трибуналы и предъявлены чёткие доказательства преступлений со стороны ВСУ и документальные свидетельства очевидцев. К этому моменту, отмечает эксперт, правозащитным организациям придётся отвечать на вопросы о том, почему они долгое время закрывали глаза на действия ВСУ.

В свою очередь, военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин полагает, что в будущем появится много новых сведений о подходе Украины к ведению боевых действий.

«Мы узнаем, как международное сообщество будет замечать преступления, которые до сих пор не замечало. Восемь лет шёл обстрел Донбасса, и ни одна международная организация этого не замечала», — сказал эксперт в беседе с RT.

По его словам, интерес зарубежного сообщества к преступлениям и нарушениям международного права со стороны Украины свидетельствует о том, что Запад начинает понимать, что Украина должна потерпеть поражение, и смиряется с этим.

Отметим, что Минобороны РФ на постоянной основе сообщает о многочисленных фактах использования украинскими войсками объектов гражданской инфраструктуры.

В частности, в отчёте Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию от 2 августа говорится о недавних случаях размещения ВСУ опорных объектов в здании учебных заведений, размещении складов оружия и боеприпасов на спортивном объекте, а также об установке боевых позиций переносных зенитных ракетных комплексов на крыше жилых домов.

Как заявил 3 августа замминистра обороны РФ Александр Фомин в ходе выступления, посвящённого гуманитарным аспектам спецоперации, российская сторона продолжает фиксировать случаи нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права и обязательств по международным конвенциям.

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«ВСУ используют гражданское население в качестве живого щита, размещают тяжёлое вооружение в густонаселённых районах на социальных объектах, в медицинских учреждениях и объектах культурного наследия», — сказал Фомин в ходе своего выступления.

Как подчеркнул замминистра, Киев не ограничивает себя никакими моральными или юридическими нормами, пользуясь покровительством Запада.

«Ежедневно военнослужащими ВСУ и националистических батальонов совершаются преступления, которые не находят должной оценки международным сообществом», — сказал замминистра обороны РФ.

Обстрелы Донбасса и освобождённых территорий Украины

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что система ПВО в ночь на 4 августа отразила попытку обстрела Антоновского моста, который связывает Херсон с областью.

«По мосту не наносилось никаких ударов. Были попытки, но все отразила система ПВО. По мосту вообще ничего не прилетело, всё это фейки», — сказал Стремоусов, комментируя сообщение украинской стороны об ударах по мосту. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что обстановка в области находится под контролем ВГА.

Тем временем в Донецкой Народной Республике (ДНР) утром 4 августа заявили, что в предшествующие сутки украинская сторона открыла огонь по направлению республики 63 раза, выпустив 542 единицы различных боеприпасов.

«На Донецком направлении противник применял РСЗО БМ-21 «Град», РСЗО БМ-27 «Ураган», артиллерию 155-, 152- и 122-мм, миномёты 120-мм. На Ясиноватском — артиллерию 122- и 152-мм. На Горловском — артиллерию 155-, 152- и 122-мм, миномёты 120-мм», — говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В результате этих обстрелов погибли двое мирных жителей, ещё 14 получили ранения.

Как сообщает штаб территориальной обороны ДНР, утром 4 августа в результате обстрела со стороны ВСУ Ворошиловского района Донецка, где должно было пройти прощание с полковником ДНР Ольгой Качурой, погибли два человека, ещё пятеро ранены.

По данным представительства ДНР в СЦКК, около 10:30 Ворошиловский район столицы ДНР обстреляли дважды с разницей в восемь минут. В общей сложности выпущено пять снарядов калибра 155 мм.