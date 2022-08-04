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СК России устанавливает личности солдат ВСУ, причастных к зверствам против военнопленных

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Следственный комитет начал изучение видео со зверствами украинских военных в отношении российских военнопленных на Черниговщине.

Поводом для проведения расследования стало опубликованное в соцсетях видео, на котором солдаты ВСУ расстреляли безоружных пленных российских солдат и бросили их на дороге. Предполагается, что съёмка велась в конце марта — начале апреля.

«Высказывается предположение, что к преступлениям причастны боевики из «Правого Сектора»*... Следователями принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению преступлений в отношении российских военнослужащих», — говорится в сообщении СК России.

Отмечается, что указанные факты говорят о нарушении украинской стороной требований Женевской конвенции от 12.08.1949 об обращении с военнопленными.

В Минобороны России ранее заявили, что более 80% российских военнослужащих, которые попали в плен на Украине, подвергались физическому насилию.

Так, один из вернувшихся из плена военнослужащий рассказал, что украинские военные завязали ему глаза, связали руки и били палками по телу. 

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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