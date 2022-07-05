СК рассказал о фактах насильственного обращения с военнопленными на Украине

Следственный комитет России рассказал о фактах насилия по отношению к российским военнопленным со стороны Вооружённых сил Украины.

Так, один из вернувшихся из плена военнослужащих рассказал, что украинские военные завязали ему глаза, связали руки и били палками по телу. Его свидетельства приводятся на сайте СК.

По словам военного, сотрудники Службы безопасности Украины применяли также удушающие приёмы и угрожали застрелить, если он не зачитает на камеру подготовленный ими текст.

Другой военнослужащий рассказал, что с ранением попал в плен.

«В плену его били, пытали током. Наряду с тремя другими российскими военнослужащими его спустили в подвал, где облили водой и долго били, после чего оставили там на четверо суток без воды и еды. Учитывая, что он нуждался в медицинском уходе, его отвезли в больницу, однако после медицинских манипуляций бросили в камеру на каменный пол, где он провел еще трое суток без воды и пищи», — отмечает СК.

Также от пленного требовали кричать пропагандистские лозунги.

«Российские военнослужащие, которые сегодня проходят лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях, рассказывают следователям свои истории, каждая из которых изобилует примерами того, как представители Украины нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокость, пытки и истязания военнопленных», — сообщается на сайте ведомства.

В СК заявили, что изучат и дадут правовую оценку произошедшему.