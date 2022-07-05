СК сообщил о проверках по фактам пыток российских военных в украинском плену
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
По данным СК, возвращённые в Россию из украинского плена военнослужащие сообщили следователям о многочисленных фактах насилия со стороны представителей Украины.
«Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации в ходе проводимых проверок дадут правовую оценку каждому случаю», — заявили в СК.
- СК сообщил о проверках по фактам пыток российских военных в украинском плену
Отмечается, что по итогам проверок будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее освобождённые военные Народной милиции ДНР рассказали о фактах издевательств со стороны украинских военных в плену.