СК сообщил о проверках по фактам пыток российских военных в украинском плену

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Следственный комитет России организовал проверки по факту пыток российских военнослужащих в украинском плену.
СК сообщил о проверках по фактам пыток российских военных в украинском плену
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

По данным СК, возвращённые в Россию из украинского плена военнослужащие сообщили следователям о многочисленных фактах насилия со стороны представителей Украины. 

«Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации в ходе проводимых проверок дадут правовую оценку каждому случаю», — заявили в СК.

  • СК сообщил о проверках по фактам пыток российских военных в украинском плену

Отмечается, что по итогам проверок будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее освобождённые военные Народной милиции ДНР рассказали о фактах издевательств со стороны украинских военных в плену.

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