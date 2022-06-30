Освобождённые военные ДНР рассказали об издевательствах ВСУ в плену

Освобождённые военные Народной милиции ДНР рассказали о фактах издевательств со стороны украинских военных в плену.

«Я один из первых выходил сдаваться. Паспорт (ДНР. — RT) из кармана достали — и там сразу бить», — заявил один из военных.

По словам другого военнослужащего, пленных положили на землю, били и заставляли есть деньги.

«У меня в кармане там рубли были — съел: заставили. Потом ещё пару раз прилетало», — сообщил военный.

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что почти все военнослужащие республики, возвращённые накануне из украинского плена, подвергались избиениям и пыткам со стороны СБУ, в том числе с применением тока.