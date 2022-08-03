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Минобороны России: ВСУ заняли роддом в Доброполье ДНР

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Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что подразделения ВСУ заняли роддом в Доброполье Донецкой Народной Республики.
Минобороны России: ВСУ заняли роддом в Доброполье ДНР
  • AP
  • © Oleksandr Ratushniak

Об этом сообщает РИА Новости.

«В Доброполье Донецкой Народной Республики в помещениях родильного дома (переулок Санаторный) сосредоточены подразделения ВСУ, оборудованы склады вооружения и боеприпасов», — сказал Мизинцев.

По его словам, медперсонал, женщины с новорождёнными детьми не эвакуированы и фактически используются в качестве живого щита.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе спецоперации за сутки поразили свыше 140 объектов Вооружённых сил Украины.

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