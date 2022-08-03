Минобороны России: за сутки поражено более 140 объектов ВСУ

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе спецоперации за сутки поразили свыше 140 объектов Вооружённых сил Украины.

Конашенков рассказал, что нанесение ударов по военным объектам Украины продолжается.

«За сутки поражены три пункта управления, в том числе батальона 72-й механизированной бригады в районе населённого пункта Весёлая Долина Донецкой Народной Республики и 65-й механизированной бригады в районе Юльевки Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах», — заявил он.

Также представитель Минобороны рассказал об уничтожении четырёх складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Варваровка Николаевской области, Артёмовск, Водяное и Очеретино, а также о поражении хранилища топлива для военной техники в районе Галицинова Николаевской области.

Ранее сообщалось, что в результате высокоточных ракетных ударов ВС России в Киевской и Черниговской областях утратила боеспособность 30-я механизированная бригада, которая готовилась к отправке в Донбасс на полигоне возле Лютежа в Киевской области.