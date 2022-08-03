военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Минобороны России: за сутки поражено более 140 объектов ВСУ

Короткая ссылка
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе спецоперации за сутки поразили свыше 140 объектов Вооружённых сил Украины.

Конашенков рассказал, что  нанесение ударов по военным объектам Украины продолжается.

«За сутки поражены три пункта управления, в том числе батальона 72-й механизированной бригады в районе населённого пункта Весёлая Долина Донецкой Народной Республики и 65-й механизированной бригады в районе Юльевки Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах», — заявил он.

Также представитель Минобороны рассказал об уничтожении четырёх складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Варваровка Николаевской области, Артёмовск, Водяное и Очеретино, а также о поражении хранилища топлива для военной техники в районе Галицинова Николаевской области.

Ранее сообщалось, что в результате высокоточных ракетных ударов ВС России в Киевской и Черниговской областях утратила боеспособность 30-я механизированная бригада, которая готовилась к отправке в Донбасс на полигоне возле Лютежа в Киевской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить