Минобороны: 30-я механизированная бригада ВСУ утратила боеспособность из-за ударов ВС России

Короткая ссылка
В результате высокоточных ракетных ударов ВС России в Киевской и Черниговской областях утратила боеспособность 30-я механизированная бригада, которая готовилась к отправке в Донбасс на полигоне возле Лютежа в Киевской области.

«Высокоточным оружием морского, воздушного и наземного базирования 28 июля текущего года нанесено поражение резервам противника в Киевской и Черниговской областях. В результате ударов полностью утратила боеспособность 30-я механизированная бригада, готовившаяся к отправке в Донбасс на полигоне в районе населённого пункта Лютеж Киевской области», — сообщило Минобороны России.

Также критические потери понесла 57-я мотопехотная бригада, которая восстанавливала боеспособность в Черниговской области на общевойсковом полигоне Гончаровское.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что Вооружённые силы России нанесли ответный удар по украинским войскам, обстрелявшим Климовский район региона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить