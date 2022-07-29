Минобороны: 30-я механизированная бригада ВСУ утратила боеспособность из-за ударов ВС России
«Высокоточным оружием морского, воздушного и наземного базирования 28 июля текущего года нанесено поражение резервам противника в Киевской и Черниговской областях. В результате ударов полностью утратила боеспособность 30-я механизированная бригада, готовившаяся к отправке в Донбасс на полигоне в районе населённого пункта Лютеж Киевской области», — сообщило Минобороны России.
Также критические потери понесла 57-я мотопехотная бригада, которая восстанавливала боеспособность в Черниговской области на общевойсковом полигоне Гончаровское.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что Вооружённые силы России нанесли ответный удар по украинским войскам, обстрелявшим Климовский район региона.