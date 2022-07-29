ВС России нанесли ответный удар по обстрелявшим Брянскую область войскам Украины

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что Вооружённые силы России нанесли ответный удар по украинским войскам, обстрелявшим Климовский район региона.
ВС России нанесли ответный удар по обстрелявшим Брянскую область войскам Украины
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в своём Telegram.

«После сегодняшнего обстрела Климовского района военные подразделения Вооружённых сил Российской Федерации нанесли ответный удар по ВСУ в рамках выполнения боевых задач. В этой связи вдоль границы были слышны громкие хлопки. Прошу граждан соблюдать спокойствие», — указал губернатор.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела украинскими военными таможенного поста в Брянской области. 

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