СК возбудил дело по факту обстрела украинскими военными поста в Брянской области

Короткая ссылка
Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела украинскими военными таможенного поста в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
СК возбудил дело по факту обстрела украинскими военными поста в Брянской области
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело... по факту атаки, организованной на таможенный пост Брянской области со стороны украинских националистов», — говорится в заявлении.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинский квадрокоптер сбросил взрывное устройство на склад временного хранения возле таможенного пункта «Троебортное» в Севском районе региона.

В результате ЧП пострадали четыре человека. Позднее стало известно, что один из них скончался. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить