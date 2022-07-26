СК возбудил дело по факту обстрела украинскими военными поста в Брянской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела украинскими военными таможенного поста в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Возбуждено уголовное дело... по факту атаки, организованной на таможенный пост Брянской области со стороны украинских националистов», — говорится в заявлении.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинский квадрокоптер сбросил взрывное устройство на склад временного хранения возле таможенного пункта «Троебортное» в Севском районе региона.

В результате ЧП пострадали четыре человека. Позднее стало известно, что один из них скончался.