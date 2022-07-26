СК возбудил дело по факту обстрела украинскими военными поста в Брянской области
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело... по факту атаки, организованной на таможенный пост Брянской области со стороны украинских националистов», — говорится в заявлении.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинский квадрокоптер сбросил взрывное устройство на склад временного хранения возле таможенного пункта «Троебортное» в Севском районе региона.
В результате ЧП пострадали четыре человека. Позднее стало известно, что один из них скончался.