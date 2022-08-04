Стремоусов: ПВО России отразила попытки ВСУ нанести удар по Антоновскому мосту в Херсоне
«По мосту не наносилось никаких ударов. Были попытки, но все отразила система ПВО. По мосту вообще ничего не прилетело, всё это фейки», — сообщил ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, обстановка в регионе нормальная.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что ведётся активная работа по восстановлению Антоновского моста в Херсоне. По его оценке, мост будет готов в начале следующей недели.
Российские военные организовали переправу через Днепр у Антоновского моста, который закрыли из-за украинских обстрелов.