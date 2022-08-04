Стремоусов: ПВО России отразила попытки ВСУ нанести удар по Антоновскому мосту в Херсоне

Российская система противовоздушной обороны в ночь на четверг, 4 августа, отразила очередную попытку украинских военных нанести удар по Антоновскому мосту через Днепр.

«По мосту не наносилось никаких ударов. Были попытки, но все отразила система ПВО. По мосту вообще ничего не прилетело, всё это фейки», — сообщил ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, обстановка в регионе нормальная.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что ведётся активная работа по восстановлению Антоновского моста в Херсоне. По его оценке, мост будет готов в начале следующей недели.

Российские военные организовали переправу через Днепр у Антоновского моста, который закрыли из-за украинских обстрелов.