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Хуснуллин сообщил об активной работе по восстановлению Антоновского моста в Херсоне

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что ведётся активная работа по восстановлению Антоновского моста в Херсоне. По его оценке, мост будет готов в начале следующей недели.
Хуснуллин сообщил об активной работе по восстановлению Антоновского моста в Херсоне
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«По мосту Антоновскому могу сказать, что в начале следующей недели, я думаю, он будет уже готов. Там активно идёт работа», — цитирует РИА Новости Хуснуллина.

Ранее российские военные организовали переправу через Днепр у Антоновского моста, который закрыли из-за украинских обстрелов.

27 июля заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что движение по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне полностью закрыто после ночного обстрела со стороны украинских войск.

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