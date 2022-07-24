ВСУ повредили здания администрации и центра гуманитарной помощи при обстреле Каховки

Короткая ссылка
Военно-гражданская администрация Каховки заявила, что украинские военные повредили здание администрации, социальные учреждения, жилые дома и центр гуманитарной помощи во время очередного обстрела.
ВСУ повредили здания администрации и центра гуманитарной помощи при обстреле Каховки
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram администрации.

«Сегодня в 06:10 ВСУ пытались нанести ракетный удар по тихой, мирной Каховке, силами ПВО России был отражён удар. Повреждены здание администрации города, здание центра гуманитарной помощи, здание отдела соцвыплат, здание городского музея, здание ДК им. Фрунзе... практически весь частный сектор по ул. 9 Января», — говорится в заявлении.

Отмечается, что никто из мирных граждан не пострадал.

Ранее стало известно, что украинские военные выпустили не менее семи снарядов по Каховской ГЭС в Херсонской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить