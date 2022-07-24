ВСУ повредили здания администрации и центра гуманитарной помощи при обстреле Каховки

Военно-гражданская администрация Каховки заявила, что украинские военные повредили здание администрации, социальные учреждения, жилые дома и центр гуманитарной помощи во время очередного обстрела.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram администрации.

«Сегодня в 06:10 ВСУ пытались нанести ракетный удар по тихой, мирной Каховке, силами ПВО России был отражён удар. Повреждены здание администрации города, здание центра гуманитарной помощи, здание отдела соцвыплат, здание городского музея, здание ДК им. Фрунзе... практически весь частный сектор по ул. 9 Января», — говорится в заявлении.

Отмечается, что никто из мирных граждан не пострадал.

Ранее стало известно, что украинские военные выпустили не менее семи снарядов по Каховской ГЭС в Херсонской области.