На случай плена: почему белорусские наёмники просят Украину выдать им гражданство

Белорусские наёмники, которые воюют на стороне украинских подразделений, обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой упростить для них процесс получения гражданства. По их словам, украинские паспорта необходимы, чтобы иметь возможность рассчитывать на обмен в случае пленения. При этом как наёмникам им грозит смертная казнь и в республиках Донбасса, и на родине. Какие белорусские формирования воюют на Украине и как они связаны с националистами — в материале RT.

Белорусские наёмники на Украине просят власти страны предоставить им гражданство по упрощённой процедуре. Соответствующая петиция опубликована на официальном интернет-портале главы государства. Авторы обращения констатируют, что сейчас законодательство Украины не позволяет ускоренно получить паспорта иностранцам, которые воюют в составе ВСУ.

В документе отмечается, что граждане Белоруссии составляют «большой процент иностранных добровольцев» на Украине и в случае, если они попадут в плен, их будет невозможно обменять. Кроме того, законы Белоруссии предполагают пожизненное заключение или смертную казнь для тех, кто участвует в боевых действиях на Украине в качестве наёмников. От этих последствий и надеются избавиться боевики.

«Просим внести изменения в законодательство Украины относительно предоставления по ускоренной процедуре гражданства», — говорится в обращении.

«Идут как бычки на привязи»

На момент публикации материала петиция собрала 28 тыс. подписей. Её особенно активно продвигает в своих соцсетях наёмник, уроженец Минска Игорь Янков (позывной Янки).

По его словам, в феврале этого года он в качестве пулемётчика вступил в так называемый добровольческий батальон, который затем возглавил. Формирование, в котором помимо белорусов есть и другие иностранные наёмники, а также украинцы, действует «вместе с ВСУ». При этом военного опыта, как рассказывал Янков СМИ, у него не было: в Белоруссии он был предпринимателем и менеджером, а также футбольным хулиганом, болевшим за минское «Динамо».

На Украину Янки уехал в 2020 году, после того как участвовал в антиправительственных акциях протеста. По словам российского журналиста Константина Придыбайло, белорусские националисты считают действующую в стране власть «вражеской» и поэтому активно поддерживали митинги оппозиции. После их завершения многим единомышленникам Янки пришлось покинуть Белоруссию.

«Александр Лукашенко и, назовём его так, режим Лукашенко выдавили националистов из страны, как прыщи. Тем ничего не оставалось делать, как озлобиться на весь «русский мир», который они считают вражеским. Тот факт, что Белоруссия дружит с Россией, им крайне не нравится», — говорит Придыбайло.

Ещё одним националистом, уехавшим из страны в Киев, стал Алексей Вайтехович (позывной Оскар). Видео с этим 22-летним наёмником было опубликовано в сети в конце мая. На записи молодой парень с татуировкой «самоубийство» на лице говорит, что он и его сослуживцы будут «рвать напополам москалей» и вернутся на родину героями. По его словам, он пришёл воевать в Донбасс в так называемый полк Калиновского «за незалежность Украины», а потом со своими соратниками сможет «отвоевать незалежность Беларуси».

Батальон имени Кастуся Калиновского был сформирован в марте 2022-го из «ветеранов АТО», которые в 2015 году воевали в Донбассе в составе тактической группы «Беларусь», созданной при «Правом секторе»*, а также белорусских радикалов. Позднее соединение было трансформировано в полк, когда в него вошли наёмники из батальонов «Волат» и «Литвин».

Это формирование официально входит в состав Вооружённых сил Украины. При этом, как отмечал в своём интервью член полка Павел Кулаженко, все бойцы служат по контракту, а вместо присяги украинскому народу и государству приносят «торжественное обещание перед собратьями».

Как рассказывал Вайтехович, в конце 2019 года он вступил в молодёжное движение «Молодой фронт». Эта оппозиционная организация зарегистрирована в Чехии. В 2015-м один из её сопредседателей Эдуард Лобов воевал в Донбассе в составе вооружённого формирования украинской националистической организации «Правый сектор». «Если мы не поможем Украине воевать в этой войне, следующим наступательным этапом России может быть Беларусь», — заявлял тогда Лобов.

Что касается Вайтеховича, в Белоруссии его дважды привлекали к административной ответственности за участие в митингах оппозиции. В марте 2021 года против него возбудили уголовное дело и он сбежал на Украину.

22-летний Алексей Вайтехович (Оскар).

После видеообращения Оскара белорусские журналисты опубликовали интервью с его матерью Зоей Вайтехович. Женщина рассказала, что на родине её сын уклонялся от службы в армии, имитируя психическое расстройство. Молодой человек до сих пор находится на диспансерном учёте. К слову, сам он говорил, что в молодости страдал депрессией, ему всё время было плохо и он «не знал, что делать».

Зоя Вайтехович считает, что её сын попал под влияние националистов. «Это дурость какая-то: ты здесь не хотел служить за Беларусь, а сейчас ты где-то с оружием в руках за чужую страну? Он просто бы своими мозгами до такого бы не додумался, это с чьей-то большой подачи пошло. Идут как бычки на привязи и кричат: «Жыве Беларусь». За какую Беларусь вы там сражаетесь?» — сказала женщина сквозь слёзы.

Наёмники с опытом преступлений

Многие белорусские националисты нарушали закон и после того, как бежали на Украину. Так, Даниил Ляшук с позывным Моджахед в 2017 году был осуждён в Киеве на десять лет за тяжкие преступления.

В 2014-м он приехал воевать в Донбасс в составе националистического батальона «Торнадо». Боевики этого формирования стали известны в ЛНР как жестокие садисты и насильники. Уже в 2015 году командира «Торнадо» и ещё семерых бойцов, в числе которых был Ляшук, обвинили в создании преступной организации, похищении людей, незаконном лишении свободы, пытках и изнасилованиях мирных людей.

«Именно Моджахед (Ляшук) с чрезвычайным цинизмом и дерзостью, жестокостью и безжалостностью совершал наиболее жестокие пытки местного населения Луганской области, организовывал и принимал непосредственное участие в изнасиловании задержанных, которых он вместе с другими подозреваемыми похищал из корыстных побуждений», — рассказывал Анатолий Матиос, занимавший в 2014—2019 годах пост главного военного прокурора Украины.

26-летний Даниил Ляшук (Моджахед).

Однако уже в конце февраля этого года Моджахед начал публиковать в своих соцсетях видеозаписи, на которых он с оружием в руках рассказывал, что воюет в составе украинской армии. Из тюрьмы радикал вышел благодаря указу Владимира Зеленского, который освободил из колоний «ветеранов АТО».

Ещё один приговорённый украинским судом белорусский националист, который вступил в ряды ВСУ, — 28-летний Иван Марчук (позывной Брест). Карьеру наёмника он начал в 19 лет, когда вступил во Французский иностранный легион. Согласно данным из открытых источников, с 2014 года Марчук воевал в Донбассе в рамках так называемой антитеррористической операции (АТО). Некоторое время он также входил в отряд специального назначения националистического подразделения «Азов».

Однако в 2018-м у Марчука начались проблемы с украинским законом. В ноябре его задержали по обвинению в организации вооружённой банды, поджогах, нападении с применением противотанкового оружия и незаконной продаже боеприпасов и взрывчатки. Марчуку грозило 15 лет в украинских колониях, но благодаря сделке со следствием он получил лишь три года.

Как и другие белорусские националисты, Марчук утверждал, что в их стране необходимо сменить власть, причём сделать это можно исключительно силовым путём. Он открыто заявлял, что после победы на Украине белорусские националисты в составе вооружённых формирований должны будут прийти в республику, чтобы свергнуть действующего президента Александра Лукашенко.

Также по теме «Костяк «Азова» — правые радикалы»: как неонацисты сбежали из России и примкнули к украинской армии На стороне украинской армии в составе нацбатальонов воюют в том числе ультраправые радикалы, которых в России обвиняют в показательных...

Мать Марчука также не поддерживала его «работу» на Украине. Белорусские журналисты опубликовали видео, на котором Светлана Марчук разговаривает с сыном. Женщина говорит, что посмотрела записи, на которых её сын рассказывает о своей деятельности.

«Я в шоке от них, конечно! Я предполагала, что ты, возможно, где-то в чём-то задействован, но что вот так...» — говорит она. В ответ наёмник спрашивает: «А что в этом такого?»

«Идейные соображения»

Командовавший батальоном «Волат» Марчук и ещё около 20 боевиков из этого формирования были ликвидированы союзными войсками в боях под Лисичанском в конце июня. Как отметил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, информацию о гибели наёмников подтвердили несколько бойцов подразделения, которые сдались в плен.

По данным Минобороны России на 12 июля, с начала спецоперации на Украину из Белоруссии прибыли 208 наёмников. Из них в строю остались 69 человек: 78 боевиков были уничтожены, ещё 61 человек уехал с Украины.

Ранее официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что поток наёмников на Украину не только сократился, «но и фактически разворачивается в обратную сторону на фоне военных провалов киевского режима и массовых ежедневных потерь».

Так, от полка Калиновского после боёв под Лисичанском осталось около 40% личного состава, сообщил журналистам помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв. Он также выразил надежду, что боевики, которые сдались в плен, не получат статуса военнопленных и будут наказаны за преступления против жителей Донбасса.

Киселёв рассказал, что в июле силы ЛНР захватили под посёлком Волчеяровка диверсионно-разведывательную группу из шести белорусских боевиков полка Калиновского, которые планировали совершить теракт в Лисичанске. По его словам, эти же люди в 2014—2015 годах занимались контрабандой оружия с Украины в Польшу и Белоруссию.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин отмечает, что белорусские националисты едут воевать на Украину в том числе и по идейным соображениям.

«У белорусских националистов, как и у украинских, одна из важнейших идей заключается в том, что Россия «порабощает» их народ и страну. Они считают, что должны освободиться от влияния России, поэтому в том числе идут воевать с ней на стороне украинцев», — поясняет собеседник RT.

Что касается попыток белорусских националистов получить украинское гражданство, то даже в случае принятия соответствующих поправок в законодательство им это вряд ли поможет, считает Литовкин.

«Даже если допустить, что кто-то из них получит паспорт, вряд ли их обменяют как граждан Украины. Тем более они очень интересны и белорусским властям: многие из этих наёмников пытались провести в Белоруссии госпереворот в 2020 году. В их родной стране, напомню, тоже существует смертная казнь», — резюмировал эксперт.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).