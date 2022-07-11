В ЛНР сообщили об уничтожении около 40% состава батальона Калиновского

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В Донбассе ликвидировали около 40% состава так называемого батальона Калиновского, членами которого были наёмники из Белоруссии, заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв.

«На сегодняшний день там, по-моему, уже 40% осталось от этого полка или батальона, как они там себя называют», — сказал он РИА Новости.

В начале июля президент республики Александр Лукашенко сообщил о гибели 20 белорусов, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ. Они попали под артиллерийский обстрел.

Позднее в ЛНР заявили, что белорусский националист Иван Марчук, сражавшийся на стороне Киева, ликвидирован под Лисичанском.

По словам Киселёва, батальон Калиновского финансировали некоторые страны Европы, в том числе Польша, Прибалтика, ФРГ и Румыния.

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