В ЛНР сообщили о финансировании странами Европы батальона Калиновского

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Некоторые страны Европы, в том числе Польша, Прибалтика, ФРГ и Румыния, финансировали так называемый батальон Калиновского, заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв.

«Финансирование этого белорусского подразделения шло из Польши, из Великобритании… И из Прибалтики им кинулись оплачивать счета, и из Германии оплачивали, из Румынии», — сказал он РИА Новости.

Киселёв отметил, что в указанное вооружённое формирование входили наёмники из Белоруссии.

В начале июля президент республики Александр Лукашенко сообщил о гибели 20 белорусов, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ. Они попали под артиллерийский обстрел.

Позднее в ЛНР заявили, что белорусский националист Иван Марчук, сражавшийся на стороне Киева, ликвидирован под Лисичанском.

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