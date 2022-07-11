В ЛНР сообщили о финансировании странами Европы батальона Калиновского
«Финансирование этого белорусского подразделения шло из Польши, из Великобритании… И из Прибалтики им кинулись оплачивать счета, и из Германии оплачивали, из Румынии», — сказал он РИА Новости.
Киселёв отметил, что в указанное вооружённое формирование входили наёмники из Белоруссии.
В начале июля президент республики Александр Лукашенко сообщил о гибели 20 белорусов, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ. Они попали под артиллерийский обстрел.
Позднее в ЛНР заявили, что белорусский националист Иван Марчук, сражавшийся на стороне Киева, ликвидирован под Лисичанском.