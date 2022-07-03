Лукашенко: 20 белорусов со стороны ВСУ погибли во время спецоперации

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о гибели 20 белорусских военнослужащих, участвовавших в спецоперации на стороне Украины. Они попали под артиллерийский обстрел.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Вы знаете, там (на Украине. — RT) был батальон, сейчас полк, имени Калиновского из наших беглых и прочих. Буквально несколько дней тому назад попали под обстрел российской артиллерии», —заявил он. 

Президент Белоруссии также сказал о последствиях участия граждан страны в спецоперации на Украине со стороны ВСУ.

«Бросили этих людей в пекло, пообещали хорошо платить. И эти 20 человек погибли. Кто перед их родителями ответит? Вопрос риторический. Пусть наши спецслужбы дадут эту информацию обществу. Вот, довоевались», — подытожил глава Белоруссии. 

24 мая представители делегации Белоруссии на форуме ОБСЕ в Вене сообщили о том, что со стороны Украины беспилотники нарушили украинско-белорусскую границу 17 раз, Киев ведёт провокационную деятельность.

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