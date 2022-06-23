Делегация Белоруссии на форуме ОБСЕ заявила о провокационной деятельности Украины

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В мае со стороны Украины беспилотники нарушили украинско-белорусскую границу 17 раз, Киев ведёт провокационную деятельность, заявили представители делегации Белоруссии на форуме ОБСЕ в Вене.
Делегация Белоруссии на форуме ОБСЕ заявила о провокационной деятельности Украины
  • РИА Новости

«Только в мае со стороны Украины беспилотные летательные аппараты нарушили белорусскую государственную границу 17 раз — на глубину, как правило, до 3 км», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте дипмиссии.

При этом отмечается, что, несмотря на явно провокационные действия, жители приграничных районов Ровенской области смогут с 1 июля посещать республику в пределах Столинского района по упрощённой схеме.

Вместе с тем президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу для вооружённых сил республики усилить участки госграницы на юге страны.

Ранее Лукашенко предостерёг украинские власти от возможных попыток ударов по городам России. 

Он также отметил, что республика не собирается участвовать в спецоперации на Украине, пока украинская сторона не переходит красную линию.

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