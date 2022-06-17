Лукашенко предостерёг Украину от возможных попыток ударов по российским городам
- AFP
- © Yevgeny BIYATOV / SPUTNIK
Лукашенко отметил, что Россия пока воюет обычными вооружениями, однако у неё в запасе есть и другое оружие.
«Украинцы, Зеленский просят оружие дальнобойное, чтобы ударить по городам России: Курск, Ростов, Орел, Белгород — соседние города. Но я как-то публично сказал: ни в коем случае этого делать нельзя. Потому что Россия уже применит нового уровня оружие», — цитирует его БЕЛТА.
Кроме того, по словам белорусского лидера, все решения Киевом принимаются только с одобрения Соединённых Штатов.
«Американцы чувствуют, что проигрывают, а проигрывать не хотят, потому что это их богатство. Хочется быть сверху и управлять всем миром», — заключил он.
Ранее Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $1 млрд.