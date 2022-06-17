Лукашенко предостерёг Украину от возможных попыток ударов по российским городам

Белорусский президент Александр Лукашенко предостерёг украинские власти от возможных попыток ударов по городам России. Об этом он сказал во время общения с работниками ОАО «Белшина».

Лукашенко отметил, что Россия пока воюет обычными вооружениями, однако у неё в запасе есть и другое оружие.

«Украинцы, Зеленский просят оружие дальнобойное, чтобы ударить по городам России: Курск, Ростов, Орел, Белгород — соседние города. Но я как-то публично сказал: ни в коем случае этого делать нельзя. Потому что Россия уже применит нового уровня оружие», — цитирует его БЕЛТА.

Кроме того, по словам белорусского лидера, все решения Киевом принимаются только с одобрения Соединённых Штатов.

«Американцы чувствуют, что проигрывают, а проигрывать не хотят, потому что это их богатство. Хочется быть сверху и управлять всем миром», — заключил он.

Ранее Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $1 млрд.