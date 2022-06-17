Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается участвовать в спецоперации на Украине
- AFP
- © Pavel ORLOVSKY / BELTA
«Вчера мне задавали этот вопрос, уже негласно: а как, что и прочее, вы зайдёте на Украину — ваша армия? Я говорю: мы не собираемся никуда заходить, пока вы не перешли красную линию», — сказал Лукашенко.
По его словам, если украинские военные перейдут белорусскую границу или будут нацеливаться на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, то Белоруссия «мгновенно ответит».
«Поэтому вы нас не трогайте, мы к вам не собираемся идти. Будете хватать наших водителей, как этих 75 человек, значит, будем проводить операцию. Многослойную. Не получится этих людей забрать миром — значит, проведём военную операцию», — заявил белорусский президент.
Ранее Лукашенко высказался о желании Польши заполучить Западную Украину.