Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается участвовать в спецоперации на Украине

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается участвовать в спецоперации на Украине, пока украинская сторона не переходит красную линию. Его слова приводит БЕЛТА.
Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается участвовать в спецоперации на Украине
  • AFP
  • © Pavel ORLOVSKY / BELTA

«Вчера мне задавали этот вопрос, уже негласно: а как, что и прочее, вы зайдёте на Украину — ваша армия? Я говорю: мы не собираемся никуда заходить, пока вы не перешли красную линию», — сказал Лукашенко. 

По его словам, если украинские военные перейдут белорусскую границу или будут нацеливаться на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, то Белоруссия «мгновенно ответит».

«Поэтому вы нас не трогайте, мы к вам не собираемся идти. Будете хватать наших водителей, как этих 75 человек, значит, будем проводить операцию. Многослойную. Не получится этих людей забрать миром — значит, проведём военную операцию», — заявил белорусский президент.

Ранее Лукашенко высказался о желании Польши заполучить Западную Украину.

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