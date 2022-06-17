Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается участвовать в спецоперации на Украине, пока украинская сторона не переходит красную линию. Его слова приводит БЕЛТА.

«Вчера мне задавали этот вопрос, уже негласно: а как, что и прочее, вы зайдёте на Украину — ваша армия? Я говорю: мы не собираемся никуда заходить, пока вы не перешли красную линию», — сказал Лукашенко.

По его словам, если украинские военные перейдут белорусскую границу или будут нацеливаться на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, то Белоруссия «мгновенно ответит».

«Поэтому вы нас не трогайте, мы к вам не собираемся идти. Будете хватать наших водителей, как этих 75 человек, значит, будем проводить операцию. Многослойную. Не получится этих людей забрать миром — значит, проведём военную операцию», — заявил белорусский президент.

Ранее Лукашенко высказался о желании Польши заполучить Западную Украину.