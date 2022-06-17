Белорусский президент Александр Лукашенко высказался о желании Польши заполучить Западную Украину. Об этом он сказал во время общения с работниками ОАО «Белшина».

По его словам, в Польше уже мечтают о Западной Украине.

«Тут нам придётся реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант», — цитирует его БЕЛТА.

Также Лукашенко считает, что подобные желания у Варшавы возникли, так как за её спиной стоят США, которые её финансируют, дают вооружение и перебрасывают на территорию страны вооружённые силы.

«Мы это видим. Поэтому мне приходится и на Западе держать вооружённые силы начеку, и на юге. Десять подразделений выстроил вдоль границы за спиной у пограничников, чтобы не влезли в Беларусь. А такие мысли были», — сказал белорусский президент.

Ранее Лукашенко заявил, что введение западного миротворческого контингента на Украину по предложению Польши приведёт к третьей мировой войне.