В ЛНР заявили, что белорусский националист Марчук ликвидирован под Лисичанском

Белорусский националист Иван Марчук, который воевал на стороне Киева, ликвидирован под Лисичанском.

Об этом РИА Новости сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Подтверждена информация о том, что в районе Лисичанска ликвидирована большая группа националистов, в том числе белорусский националист Иван Марчук с позывным «Брест», — рассказал Марочко.

Марчук был участником белорусского добровольческого батальона имени Калиновского, сформировавшегося в марте 2022 года и действующего на стороне Украины. В Белоруссии против его участников возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что командиры националистического батальона «Азов» Денис Прокопенко и Святослав Паламар содержатся в России.