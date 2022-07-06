В ЛНР заявили, что белорусский националист Марчук ликвидирован под Лисичанском
- РИА Новости
Об этом РИА Новости сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Подтверждена информация о том, что в районе Лисичанска ликвидирована большая группа националистов, в том числе белорусский националист Иван Марчук с позывным «Брест», — рассказал Марочко.
Марчук был участником белорусского добровольческого батальона имени Калиновского, сформировавшегося в марте 2022 года и действующего на стороне Украины. В Белоруссии против его участников возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что командиры националистического батальона «Азов» Денис Прокопенко и Святослав Паламар содержатся в России.