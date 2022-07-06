В ЛНР заявили, что белорусский националист Марчук ликвидирован под Лисичанском

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Белорусский националист Иван Марчук, который воевал на стороне Киева, ликвидирован под Лисичанском.
В ЛНР заявили, что белорусский националист Марчук ликвидирован под Лисичанском
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Подтверждена информация о том, что в районе Лисичанска ликвидирована большая группа националистов, в том числе белорусский националист Иван Марчук с позывным «Брест», — рассказал Марочко.

Марчук был участником белорусского добровольческого батальона имени Калиновского, сформировавшегося в марте 2022 года и действующего на стороне Украины. В Белоруссии против его участников возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что командиры националистического батальона «Азов» Денис Прокопенко и Святослав Паламар содержатся в России.

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