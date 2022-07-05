Источник сообщил о содержании командиров «Азова» в России
- РИА Новости
Как сообщил RT источник, сдавшихся в Мариуполе боевиков доставили на один из спецобъектов.
По его данным, командиры «Азова» не находятся в СИЗО «Лефортово».
Ранее во ФСИН России опровергли информацию о том, что в следственном изоляторе «Лефортово» якобы содержатся члены украинского нацбатальона «Азов».
29 июня Верховный суд России отложил на 2 августа рассмотрение иска Генпрокуратуры о признании украинского нацбатальона «Азов» террористической организацией.