Источник сообщил о содержании командиров «Азова» в России

Командиры националистического батальона «Азов» Денис Прокопенко и Святослав Паламар содержатся в России.

Как сообщил RT источник, сдавшихся в Мариуполе боевиков доставили на один из спецобъектов.

По его данным, командиры «Азова» не находятся в СИЗО «Лефортово».

Ранее во ФСИН России опровергли информацию о том, что в следственном изоляторе «Лефортово» якобы содержатся члены украинского нацбатальона «Азов».

29 июня Верховный суд России отложил на 2 августа рассмотрение иска Генпрокуратуры о признании украинского нацбатальона «Азов» террористической организацией.