Верховный суд России отложил на 2 августа рассмотрение дела нацбатальона «Азов»

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Верховный суд России отложил на 2 августа рассмотрение иска Генпрокуратуры о признании террористической организацией украинского нацбатальона «Азов».
Верховный суд России отложил на 2 августа рассмотрение дела нацбатальона «Азов»
  • РИА Новости

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Отмечается, что решение было принято по ходатайству Генпрокуратуры.

Изначально судебное заседание должно было пройти 26 мая, но было перенесено на 29 июня.

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