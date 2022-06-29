Верховный суд России отложил на 2 августа рассмотрение дела нацбатальона «Азов»
Верховный суд России отложил на 2 августа рассмотрение иска Генпрокуратуры о признании террористической организацией украинского нацбатальона «Азов».
- РИА Новости
Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Отмечается, что решение было принято по ходатайству Генпрокуратуры.
Изначально судебное заседание должно было пройти 26 мая, но было перенесено на 29 июня.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен