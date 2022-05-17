Верховный суд России рассмотрит дело о признании «Азова» террористической организацией

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Верховный суд России 26 мая рассмотрит дело о признании украинского батальона «Азов» террористической организацией.
Верховный суд России рассмотрит дело о признании «Азова» террористической организацией
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Административное дело о признании украинского военизированного националистического объединения «Азов»... террористической организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 26 мая в здании Верховного суда», — приводит сообщение Минюста России РИА Новости.

В марте 2022 года глава российского МИД Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset напомнил, что Запад сам без колебаний признал украинский полк «Азов» неонацистами.

В августе 2019 года члены конгресса США, возглавляемые Максом Роузом, обратились в Госдепартамент с требованием признать украинский добровольческий полк «Азов» иностранной террористической организацией.

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