В США потребовали признать «Азов» террористической организацией

Члены конгресса США, возглавляемые Максом Роузом, обратились в Госдепартамент с требованием признать украинский добровольческий полк «Азов» иностранной террористической организацией.

Конгрессмены отправили письмо с требованием на имя госсекретаря США Майка Помпео.

Они отметили, что «Азов» является организацией сторонников превосходства белой расы.

«Азов» это широко известная ультранационалистическая военная организация, которая открыто принимает неонацистов в свои ряды», — говорится в письме.

Также в письме приводятся примеры недавних террористических атак белых расистов — нападение в новозеландском Крайстчёрч и в немецком Галле.

7 октября бойцы полка «Азов» заняли село Золотое в Донбассе,