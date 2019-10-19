В США потребовали признать «Азов» террористической организацией
Конгрессмены отправили письмо с требованием на имя госсекретаря США Майка Помпео.
Они отметили, что «Азов» является организацией сторонников превосходства белой расы.
«Азов» это широко известная ультранационалистическая военная организация, которая открыто принимает неонацистов в свои ряды», — говорится в письме.
Также в письме приводятся примеры недавних террористических атак белых расистов — нападение в новозеландском Крайстчёрч и в немецком Галле.
7 октября бойцы полка «Азов» заняли село Золотое в Донбассе,